Ngày 1/9, HK01 đưa tin Đài truyền hình Hồ Nam đã phát sóng Hậu Tây Du Ký vào lúc 20h ngày 31/8. Tác phẩm gây chú ý khi được giới thiệu là phim dài tập đầu tiên phát sóng trong khung giờ vàng trên truyền hình Trung Quốc với toàn bộ hình ảnh được tạo bằng công nghệ AI.

Khác với các dự án chỉ ứng dụng AI ở một số công đoạn, Hậu Tây Du Ký không có diễn viên người thật tham gia. Bộ phim gồm 30 tập, mỗi tập dài 40 phút do Trung tâm Nội dung đổi mới AIGC thuộc Mango TV thực hiện.

Hậu Tây Du Ký tiếp tục khai thác thế giới thần thoại quen thuộc của Tây Du Ký, xây dựng câu chuyện mới xoay quanh các nhân vật sau hành trình kinh điển của Tôn Ngộ Không và Đường Tăng. Tác phẩm kết hợp các yếu tố thần thoại, phiêu lưu và hành động.

'Hậu Tây Du Ký' được chiếu khung giờ vàng phim truyền hình. Ảnh: Weibo

Điểm đáng chú ý là mô hình sản xuất bằng AI được cho là có thể giúp giảm tới 90% kinh phí trong một số trường hợp. Việc không cần trả cát-xê cho diễn viên nổi tiếng, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng diễn viên quần chúng và nhân lực ở một số khâu, giúp quá trình sản xuất tiết kiệm đáng kể.

AI cũng có khả năng rút ngắn thời gian tạo nội dung. Kết hợp với mô hình “vừa sản xuất, vừa kiểm duyệt, vừa phát sóng”, chu kỳ hoàn thiện một tác phẩm được kỳ vọng nhanh hơn cách làm truyền thống.

Việc Hậu Tây Du Ký lên sóng giờ vàng nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận khán giả hào hứng trước khả năng AI được ứng dụng vào phim truyền hình, thậm chí cho rằng cách làm này giúp giảm sự phụ thuộc vào diễn viên nổi tiếng.

Phim "Hậu Tây Du Ký":

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại phim hoàn toàn do AI tạo ra thiếu cảm xúc và khiến ngành công nghiệp điện ảnh trở nên quá máy móc. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ có nguy cơ ảnh hưởng đến việc làm của diễn viên, chuyên viên hóa trang, phục trang, dựng bối cảnh và nhân sự hậu kỳ.

Sự xuất hiện của Hậu Tây Du Ký trên sóng giờ vàng cho thấy ngành phim ảnh Trung Quốc đang thử nghiệm một mô hình sản xuất mới, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của con người trong tương lai của ngành công nghiệp này.