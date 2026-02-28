Tình thân - “tình yêu vô thanh” của những người thầm lặng phía sau

Phim xoay quanh Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh) - một cô gái trẻ nuôi mộng làm diễn viên nhưng liên tục va vào thực tế khắc nghiệt: những nhận xét khắt khe về ngoại hình, những vai quảng cáo mờ nhạt, và lời cảnh tỉnh rằng đam mê thôi là chưa đủ.

Điểm tựa của Hoài là ông Năm Nghĩa (NSƯT Hữu Châu) - người cha câm điếc yêu con bằng thứ “tình yêu vô thanh” - dùng hành động để bật tiếng yêu thương. Nuốt nỗi đau mất vợ để nuôi con lớn, nén nỗi lo để ủng hộ con theo con đường nghệ thuật, hy sinh chăm cháu để con bước tiếp ước mơ. “Con cứ chọn điều làm con hạnh phúc” - câu nói giản dị ấy của ông bật lên ở một trong những phân cảnh đối thoại đắt nhất phim khiến người xem sụt sùi, vì đâu đó họ thấy phảng phất bóng dáng hy sinh quen thuộc của đấng sinh thành. Và đấy là thời khắc tình thân hóa phép màu và sức mạnh, âm thầm nâng đỡ ta qua những biến cố trong đời.

Tình thân trong phim còn nằm ở lựa chọn của Hoài. Ở tuổi đôi mươi, cô gác lại cơ hội nghề nghiệp để sinh và nuôi con. Bởi với cô, đứa trẻ chỉ đến một lần, còn sự nghiệp có thể đến ở một lần nào đó khác. Quyết định làm mẹ khi còn rất trẻ và kiên định đi tiếp với lựa chọn ấy đòi hỏi sự dũng cảm và cứng cỏi không phải ai cũng làm được.

Thanh xuân - khi ước mơ đi cùng tình yêu và trách nhiệm

Đi qua tuổi trẻ cùng Hoài là Hiếu (Doãn Hoàng) - người bạn thơ ấu mơ làm họa sĩ truyện tranh nhưng bị gánh nặng mưu sinh níu lại; là Khang (Nguyễn Hùng) - ôm giấc mơ đạo diễn trái ngành; và nhóm bạn đại học chung tình yêu điện ảnh. Họ đều là những người trẻ đầy đam mê, sống nhiệt thành, và dĩ nhiên số phận chưa bao giờ để tuổi trẻ của họ bình yên trước cán cân kinh điển: chọn ước mơ hay là tiền?

Và những bạn trẻ trong phim - cũng như rất nhiều những người trẻ trong cuộc sống - đã không khuất phục. Họ chọn cả hai, thậm chí nhiều hơn.

Hoài chọn Hiếu - tình yêu đầu đời trong veo, đẹp đẽ nhưng cũng day dứt. Cô chọn cả đam mê diễn xuất - dành hẳn 5 năm rong ruổi từ những vai diễn vô danh để đến ngày trở thành nữ chính điện ảnh. Cô chọn cả ước mơ của Hiếu, một mình tiếp tục chiến đấu tại TP.HCM để anh thoải mái vươn mình du học hoạ sĩ tại Busan. Nhưng cũng chính cô, đủ sáng suốt, để buông tay và chọn chính bản thân mình. Và đủ mạnh mẽ để chọn viết tiếp đam mê riêng.

Thanh xuân của Hoài còn được dệt nên từ tình bạn bền bỉ. Từ những người chị em xa lạ sẵn sàng giúp cô chuẩn bị cho lần casting đầu tiên, đến nhóm làm phim sinh viên cùng nhau dựng từng cảnh quay. Tất cả đều là những ký ức đáng tự hào dù thành quả giản dị. Sau khi ra trường, họ không còn ở cạnh nhau mỗi ngày nhưng vẫn luôn sẵn sàng quay về khi cần - một kiểu tình bạn không ồn ào, nhưng đủ sâu để cùng nhau đi qua những bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Ngôn ngữ điện ảnh - thơ, nhạc và chất mộng mơ kiểu “Hoàng Tử Bé”

Đạo diễn Chung Chí Công đã ấp ủ dự án điện ảnh này tận 12 năm. Nhưng khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy vẫn chưa phải là điều ấn tượng nhất. Cách anh gửi gắm tâm tình vào nhân vật, nâng niu ước mơ của họ, và đầu tư cả một bầu trời sáng tạo vào cách kể chuyện mới là điều đáng quý nhất.

Sự xuất hiện của hình tượng Hoàng Tử Bé Antoine de Saint-Exupéry, nối tiếp là các nhân vật như Chàng Cáo, Phi Hành Gia và Hoa Mẫu Đơn ẩn dụ xuyên suốt phim, để câu chuyện được nâng chất thơ, mạch cảm xúc của người xem được gợi mở, từ đó dễ dàng đồng cảm với hành trình của nhân vật.

Âm nhạc tiếp tục là “ngôn ngữ riêng” trong phong cách làm phim của Chung Chí Công. Anh tậu hẳn 14 ca khúc cho phim - một con số đáng kể mà chưa một nhà làm phim nào tại Việt Nam đặt tâm huyết đến thế. Sự kết hợp giữa anh và Phạm Hải Âu đã biến một điều tưởng chừng là tham vọng thành một sự cộng hưởng tinh tế, không chênh phô và chạm vào lòng người xem. Tất cả được sắp đặt một cách đẹp đẽ và công phu thông qua cả kênh tiếng và kênh hình.

Riêng phân đoạn “Ở Trong Khu Rừng” của Nguyễn Hùng và cách kể chuyện bằng hoạt hoạ đã trở thành một trong những điểm sáng của phim, khi mọi thứ hoà quyện khéo léo và đưa thông điệp đi hẳn vào tim người xem: ai cũng có cách riêng để theo đuổi điều mình muốn.

“Cảm ơn người đã thức cùng tôi” đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.