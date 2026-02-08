Mưa đỏ tỏa sáng rực rỡ

Tối 7/2, đêm gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 với chủ đề Viết tiếp câu chuyện Việt Nam diễn ra tại TPHCM.

Đoàn làm phim "Mưa đỏ" nhận giải.

Mưa đỏ giành chiến thắng Phim điện ảnh của năm, vượt qua những đối thủ nặng ký như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không, Truy tìm Long Diên Hương, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu và Mang mẹ đi bỏ. Ê-kíp phim còn được trao danh hiệu Đại sứ truyền cảm hứng do hội đồng thẩm định chọn, công nhận những đóng góp trong việc kể chuyện lịch sử và tinh thần Việt Nam đương đại. Nam diễn viên Steven Nguyễn tỏa sáng với giải Diễn viên được yêu thích nhất, đánh dấu cái kết viên mãn cho hành trình hơn 10 năm cống hiến nghệ thuật.

Phim "Mưa đỏ" chiến thắng Phim điện ảnh của năm:

Chương trình Tân binh toàn năng là Show giải trí của năm.

Mảng âm nhạc chứng kiến màn thống trị của Soobin với cú đúp Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất và Bài hát của năm. Ca khúc Mục hạ vô nhân, hợp tác cùng Binz và NSND Huỳnh Tú vượt qua 9 đề cử gồm Sớm muộn thì, Kho báu, Còn gì đẹp hơn, Không đau nữa rồi, Giữ anh cho ngày hôm qua, Phép màu, Ếch ngoài đáy giếng, Bắc Bling và Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế.

Dù phải vắng mặt tại gala do nhập viện phẫu thuật, Soobin vẫn gửi lời cảm ơn qua video khiến người hâm mộ vừa vui mừng cho thành công vừa lo lắng về tình trạng sức khỏe.

Trong phần WeYoung dành cho giới trẻ, CONGB (Nguyễn Thành Công) giành chiến thắng Rising artist nhờ hành trình đầy nỗ lực từ thực tập sinh Kpop đến nghệ sĩ nổi bật.

Lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng

Đêm gala gây xúc động với câu chuyện về cô giáo Đinh Thị Kim Phấn với lớp học tại Bệnh viện Ung Bướu.

Màn biểu diễn của Phương Mỹ Chi và Phương Ly khiến khán giả choáng ngợp khi kết hợp dân ca với pop hiện đại trong một mashup táo bạo, đưa người xem vào hai không gian âm nhạc hoàn toàn khác biệt trên cùng sân khấu.

Tiết mục Thắng Đời 1-0 của BigDaddy, Đức Phúc và Phúc Du gây sốt với sự xuất hiện bất ngờ của cầu thủ Đình Bắc cùng BLV Tạ Biên Cương. Đình Bắc tái hiện cú sút kinh điển từ U23 Châu Á, kết hợp rap sôi động và thông điệp chiến thắng là đứng vững, không bỏ cuộc.

Bên cạnh những hạng mục giải trí, chương trình còn tôn vinh những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng. Hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi vinh danh 3 sáng kiến nổi bật: Chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim của Báo Nhân Dân, Chiến dịch Không Một Mình và Chiến dịch Tự hào Việt Nam.

Chương trình vinh danh 5 Đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định lựa chọn, đại diện cho những cá nhân và tập thể lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn và tinh thần Việt Nam kiên cường trong năm qua gồm: Đoàn làm phim Mưa đỏ; Ê-kíp thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ; Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn - người dành 16 năm dạy học tại Bệnh viện Ung Bướu cho các bệnh nhi ung thư; Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy - nhà khoa học tận tụy với các nghiên cứu và đóng góp ý nghĩa cho xã hội về dự báo thời tiết và HLV Mai Đức Chung - người đã dìu dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ những khó khăn đến vinh quang World Cup.

Video: HM