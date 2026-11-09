Các ứng dụng phim ngắn AI Trung Quốc mặc dù hoạt động không có phép, nhưng vẫn đang ngang nhiên thu tiền tại Việt Nam và dòng tiền này đều chảy về Trung Quốc.

Lời toà soạn: Sự xâm nhập của các ứng dụng phim ngắn AI không phép từ công ty nước ngoài, đa số đến từ Trung Quốc đang gây ra nhiều hệ luỵ như tác động đến nhận thức lệch lạc của giới trẻ, nguy cơ xâm hại chủ quyền văn hoá, an ninh quốc gia và một lượng lớn dòng tiền chảy ra nước ngoài. VietNamNet xin gửi đến bạn đọc tuyến bài viết về việc tràn ngập ứng dụng phim ngắn AI này.

Với các ứng dụng phim ngắn AI đến từ Trung Quốc, khi người xem lướt qua một số tập, đến đoạn cao trào ứng dụng sẽ tiến hành thu tiền thông qua hình thức VIP.

Các hình thức thu tiền của phim ngắn AI đến từ Trung Quốc. Ảnh: Lê Mỹ

Theo đó, sẽ có các hình thức VIP hàng tuần, VIP hàng tháng và VIP hàng năm. Chẳng hạn trên ứng dụng Dramaware, với gói tuần người dùng sẽ phải nộp 156.000 đồng (riêng tuần đầu tiên là 130.000 đồng), gói tháng là 311.000 đồng và gói năm là 1.800.000 đồng.

Trong khi đó ứng dụng NetShort gói tuần là 262.000 đồng (riêng tuần đầu 157.000 đồng), gói tháng là 738.000 đồng và gói năm là 1.850.000 đồng.

Rất nhiều các ứng dụng khác cũng có hình thức thu tiền tương tự với mức phí tương đương.

Rất nhiều ứng dụng phim ngắn đang thu tiền của người dùng và tiền này chảy vào ví các công ty nước ngoài. Ảnh: Lê Mỹ

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán cho biết, tiền được các ứng dụng này thu theo nhiều hình thức.

Đầu tiên là hình thức in-app. Theo đó, người xem các bộ phim này sẽ trả phí trực tiếp trên ứng dụng thông qua AppStore và CH Play, khi thanh toán tiền sẽ trừ vào tài khoản thanh toán mà người dùng trực tiếp tích hợp vào các kho ứng dụng này. Tất nhiên, với hình thức này, tiền sẽ được Apple và Google trả về cho các công ty Trung Quốc phát hành ứng dụng.

Ngoài ra, người dùng còn đóng tiền trả phí xem phim thông qua các website của các nền tảng, chẳng hạn như trên web Dramawave, sẽ có các hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ như của Visa, Mastercard, JCB, hay thu qua các ví điện tử như MoMo, ZaloPay, ShopeePay và VNPAY.

Với hình thức này tiền sẽ được thu qua các đại lý chân rết, tức là hình thức thanh toán lậu. Các đại lý này sẽ thu hộ cho bên phát hành ứng dụng xem phim từ người xem. Họ sẽ tiến hành chạy các quảng cáo hướng dẫn người xem nạp tiền qua kênh của mình vì sẽ rẻ hơn khi mua trên in-app, sau đó sẽ chuyển về cho các công ty bên Trung Quốc với nhiều hình thức khác nhau. Thông thường để tránh phải đóng thuế và chuyển nhanh, các đại lý thanh toán sẽ chọn hình thức chuyển tiền ra nước ngoài thông qua đồng tiền mã hoá USDT.

Khi tiền được thu qua các thẻ tín dụng sẽ rất khó kiểm soát, thậm chí còn dẫn đến nguy cơ “rửa tiền” thông qua việc các đối tượng dùng các thẻ tín dụng/ghi nợ được đánh cắp (CC chùa) để thanh toán.

Vị chuyên gia này cho biết, số tiền mà các đại lý thu được là rất lớn, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

“Các cơ quan chức năng cần có các biện pháp ngăn chặn do phim ngắn AI đang gây ra nhiều hệ luỵ cho xã hội. Khi nó ‘gây nghiện’ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ; bên cạnh đó là các vấn đề liên quan đến thuần phong mỹ tục, chủ quyền... Ngoài ra, Nhà nước đang bị thất thu thuế và dòng tiền lớn cũng bị chảy ra nước ngoài”, vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Bài 2: Chiêu trò miễn phí và 'thủ đoạn' thu tiền của phim ngắn AI đến từ Trung Quốc