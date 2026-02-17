“Thỏ Ơi!!” là phim Tết thể loại tâm lý - drama của Trấn Thành, xoay quanh MC Hải Linh, cô gái trẻ thành đạt sống trong cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo, cho đến khi những biến cố liên tiếp đẩy các mối quan hệ quanh cô đứng bên bờ tan vỡ. Với “Thỏ Ơi!!”, Trấn Thành tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới mình trong vai trò đạo diễn khi lựa chọn một màu sắc khá đặc biệt so với những tác phẩm trước. Phim mở ra một thế giới thời trang, thời thượng, nơi các nhân vật đều trẻ trung, thành đạt và mang theo những bí mật khó đoán. Không gian trong phim cũng mang nét hiện đại, sang trọng nhưng luôn bao trùm cảm giác căng thẳng. Hầu hết các bối cảnh đều là ở trong không gian kín như căn biệt thự của vợ chồng Hải Lan, công ty của Hải Lan và Thế Phong, trường quay của Hải Linh, căn chung cư cũ của Trần Kim và Nhật Hạ, hầm gửi xe... khiến người xem như bị nhốt lại trong một chiếc hộp cùng nhân vật.

Một điểm đáng chú ý của “Thỏ Ơi!!” là sự vắng bóng người đóng vai trò phụ huynh như cha mẹ, cậu dì - yếu tố vốn quen thuộc trong phim của Trấn Thành. Thay vì hiện diện trực tiếp, ảnh hưởng của gia đình và những tổn thương lại được khắc họa gián tiếp thông qua các cuộc đối thoại, những tâm sự của Hải Lan và Hải Linh. Từ những chia sẻ đời thường này, khán giả dần nhận ra cách các thế hệ trước vô tình để lại dấu ấn sâu sắc lên cảm xúc, lựa chọn của thế hệ sau. Bộ phim không có những cảnh giáo điều nặng nề, nhưng vẫn đủ sức gợi mở về những tổn thương vô hình giữa các thế hệ.

Dàn diễn viên trẻ được đánh giá là hoá thân tốt vào vai diễn. Văn Mai Hương mang đến một bất ngờ thú vị khi có lối diễn tự nhiên, đủ chiều sâu với vai cô chị Hải Lan. LyLy và Pháo cũng lần đầu lấn sân điện ảnh nhưng vẫn khá tròn vai. Nếu nhân vật của LyLy trầm tĩnh, điềm đạm rất hợp vai một MC thì nhân vật của Pháo lại tự nhiên, trẻ trung và hết mình trong tình yêu. Trong khi đó, vai diễn của Trấn Thành lại có nhiều “đất” để khai thác: một nhân vật vừa khó ưa, vừa đáng thương, mang những mâu thuẫn nội tâm phức tạp. Kinh nghiệm của một diễn viên lành nghề đã tạo ra sự phức tạp ở Trần Kim, cho thấy sự nghiêm túc của Trấn Thành với tác phẩm, dù là ở vị trí đạo diễn hay diễn viên.

“Thỏ Ơi!!” đặt ra một câu hỏi thú vị về quan điểm tình yêu: nên chọn cách yêu thẳng thắn, trực diện nhưng kiểm soát và dễ làm tổn thương đối phương, hay tin tưởng hoàn toàn để đối phương được tự do, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro khi một trong hai bên có bí mật? Bộ phim không trả lời đúng - sai, mà để khán giả tự soi chiếu chính mình qua từng lựa chọn của nhân vật. Có lẽ, mỗi người sẽ phù hợp với một cách yêu khác nhau, nhưng mục đích của mọi mối quan hệ - không riêng gì tình cảm đôi lứa và hôn nhân - là sự sẻ chia, lắng nghe và tin tưởng. Quá tin tưởng mà không phòng bị có thể khiến chúng ta gặp những bất ngờ không mấy vui vẻ, nhưng quá kiểm soát lại như gọng kìm kẹp nát những điều tốt đẹp khác giữa đôi bên.

Nhìn tổng thể, “Thỏ Ơi!!” là một bước đi khác biệt của Trấn Thành: thời thượng hơn, bí ẩn hơn và giàu tính thể nghiệm. Với dàn diễn viên trẻ và nổi bật về nhan sắc, đạo diễn đã nhào nặn họ thật vừa vặn vào vai diễn, biến họ thành chính nhân vật với những câu chuyện thật gồ ghề, nhiều uẩn tình. Bộ phim là một nỗ lực đáng ghi nhận trong việc mở rộng biên độ đề tài và cảm xúc cho điện ảnh Việt, đồng thời khơi gợi những cuộc đối thoại về tình yêu, tổn thương và cách con người tập đối diện với chính mình.

Phim điện ảnh “Thỏ Ơi!!” đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Bích Đào