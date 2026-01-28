Mới đây, nhà sản xuất từng đoạt giải Oscar - Graham King, người đứng sau thành công của tác phẩm Bohemian Rhapsody công bố thành phố Berlin (Đức) sẽ trở thành địa điểm tổ chức buổi công chiếu quốc tế sớm cho bộ phim tiểu sử MICHAEL về "ông hoàng nhạc Pop".

Cụ thể, ngày 10/4 tới, MICHAEL sẽ có buổi chiếu sớm tại Berlin với sự tham dự của dàn diễn viên ngôi sao và ê-kíp làm phim. Sự kiện này cũng sẽ đồng thời mở màn cho chuỗi hoạt động dài ngày dành riêng cho người hâm mộ Michael Jackson trên toàn thế giới.

Một lần nữa cuộc đời Michael Jackson lại được tái hiện trên màn ảnh rộng 17 năm sau khi ông qua đời.

Trước đó, sức hút của MICHAEL đã được chứng minh ngay từ đoạn trailer đầu tiên. Chỉ sau 1 ngày ra mắt, đoạn video giới thiệu dài hơn 1 phút đã lập nên kỷ lục toàn cầu, trở thành trailer có lượt xem trong 24 giờ cao nhất trong lịch sử Lionsgate, đồng thời là trailer của một phim tiểu sử/ hòa nhạc được xem nhiều nhất mọi thời đại, theo báo cáo từ công ty nghiên cứu và phân tích dữ liệu WaveMetrix.

Cụ thể, trong 6 giờ đầu tiên sau khi công chiếu, trailer của MICHAEL đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem trực tuyến, vượt hơn 50% so với thành tích của John Wick: Chapter 4 trong cùng khung thời gian. Sau 24 giờ, con số này tăng vọt lên 116,2 triệu lượt xem, vượt qua hàng loạt kỷ lục trước đó bao gồm Taylor Swift: The Eras Tour (96,1 triệu lượt xem), Bob Marley: One Love (60,1 triệu lượt xem), Bohemian Rhapsody (Huyền thoại ngôi sao nhạc rock, 57,6 triệu lượt xem) và A Complete Unknown (47,2 triệu lượt xem).

Điệu nhảy huyền thoại của Michael Jackson.

MICHAEL là bức chân dung điện ảnh khắc họa cuộc đời và di sản của một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất mà thế giới từng biết đến. Bộ phim kể về cuộc đời của Michael Jackson qua những khía cạnh bên ngoài âm nhạc, theo dấu hành trình từ khi tài năng phi thường của ông được phát hiện trong vai trò giọng ca chính của nhóm Jackson Five cho đến khi ông trở thành một nghệ sĩ có tầm nhìn xa, với khát vọng sáng tạo không ngừng để vươn tới danh hiệu “ngôi sao giải trí vĩ đại nhất thế giới”.

MICHAEL cho thấy cuộc sống phía sau hào quang sân khấu lẫn những màn trình diễn mang tính biểu tượng nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp solo, tác phẩm được mô tả như một “góc nhìn cận cảnh về sự phát triển nghệ thuật và con người của Michael Jackson".

"MICHAEL" sẽ ra rạp Việt từ 24/4/2026, sớm hơn 2 ngày so với thông báo cũ.

Thủ vai cố nghệ sĩ Michael Jackson chính là Jaafar Jackson, cháu trai của “ông hoàng nhạc Pop”. Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tay của Jaafar, bên cạnh dàn sao thực lực gồm Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash), Colman Domingo (Trốn chạy tử thần, Wicked: Phần 2), Nia Long (Empire, The Best Man), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) và Juliano Krue Valdi (The Loud House, Arco).

Bộ phim do Antoine Fuqua - đạo diễn từng đoạt nhiều giải thưởng với các tác phẩm Training Day, Olympus Has Fallen và loạt phim The Equalizer - cầm trịch dựa trên kịch bản của biên kịch 3 lần được đề cử Oscar John Logan (Gladiator, The Aviator).