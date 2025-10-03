Tác phẩm truyền hình Hãy để tôi tỏa sáng do Trung Quốc sản xuất gồm 32 tập được trình chiếu trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam thời gian qua.

Tối 2/10, nhiều khán giả phát hiện phút 29 ở tập 16, phía sau nhân vật Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) xuất hiện hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò.

Chi tiết có "đường lưỡi bò" trong "Hãy để tôi tỏa sáng".

Nhiều khán giả tinh ý phát hiện chi tiết nhạy cảm trên và nhanh chóng chụp lại màn ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội. Mọi người bày tỏ phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay phim. Nhiều fanpage thông báo ngưng cập nhật và xóa toàn bộ các hình ảnh về tác phẩm.

Trao đổi với VietNamNet sáng 3/10, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết Cục đã nắm thông tin và gửi công văn yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình.

"Chúng tôi yêu cầu các đơn vị phản hồi lại trước 11h trưa nay. Nếu xác định có vi phạm, họ buộc phải gỡ bỏ phim trên, đồng thời chịu các hình thức xử phạt khác theo quy định", ông Cường cho biết.

Theo quan sát của phóng viên, các nền tảng FPT Play, VieOn, TV360... hiện đã gỡ bỏ hoặc ẩn tác phẩm.

Phim Hãy để tôi tỏa sáng "gây bão" mạng xã hội nhờ kịch bản mới lạ, khác xa nhiều bộ phim tình cảm thường thấy của Trung Quốc.

Tác phẩm tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi thời gian qua.

Phim thu hút hơn 450 triệu lượt trên Weibo chỉ sau vài ngày ra mắt, giúp Triệu Lộ Tư được săn đón.

"Đường lưỡi bò" còn được gọi là đường 9 đoạn, với 9 đoạn đường liền kề nhau do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.

Đây không phải lần đầu tiên một bộ phim Trung Quốc vướng "đường lưỡi bò". Trước đó, một số phim từng bị tẩy chay, cấm chiếu ở Việt Nam vì có chi tiết nhạy cảm, sai lệch, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam như: Hướng gió mà đi, Người tuyết bé nhỏ, Nhất sinh nhất thế, Lấy danh nghĩa người nhà, Một đời một kiếp, Em là thành trì doanh lũy… hay Em là niềm kiêu hãnh của anh do cặp đôi nổi tiếng Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính.

Năm 2021, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông cũ) đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim Pine Gap vì chứa nội dung phi pháp. Tháng 8/2020, phim Madam Secretary (tựa Việt: Bà Ngoại trưởng) cũng gặp vấn đề tương tự.

Ảnh, clip: Tư liệu