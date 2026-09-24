Sina đưa tin ngày 24/9, phim Vy Vy Nhất tiếu khuynh thành (tên phát hành tại Việt Nam: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên) bản truyền hình năm 2016 được phát hành lại trên nền tảng Youku với tên Nhất tiếu khuynh thành.

Đáng chú ý, ê-kíp đã dùng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) xử lý thay mặt nhân vật nữ chính Bối Vy Vy của diễn viên Trịnh Sảng - người bị "phong sát" vì các bê bối trốn thuế và mang thai hộ - thành mặt của diễn viên Vương Chu Duyệt. Ngoài khuôn mặt, cơ thể và giọng nói của Trịnh Sảng được giữ nguyên.

Cốt truyện, lời thoại và các cảnh quay khác trong phim cũng không thay đổi; chỉ nâng cấp chất lượng hình ảnh lên độ phân giải 4K (chuẩn hiển thị hình ảnh có độ phân giải ngang đạt khoảng 4.000 pixel, mang lại tổng số điểm ảnh gấp 4 lần so với chuẩn full HD thông thường - PV).

Nhân vật Bối Vy Vy sau khi thay bằng gương mặt của diễn viên Vương Chu Duyệt. Ảnh: 163

Diễn viên Vương Chu Duyệt sinh năm 1999 tại Chiết Giang, tốt nghiệp khoa Diễn xuất Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải.

Cô từng góp mặt trong các bộ phim như: Khu vườn ngủ say, Một vòng chuyển mình rực rỡ, Con đường bánh ngọt, Nam thành yến, Phá kén 2, Thất dạ tuyết, Cẩm tú an ninh... phần lớn là vai phụ, chưa được biết đến rộng rãi.

Sau khi được chọn thay mặt Trịnh Sảng trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tên Vương Chu Duyệt bất ngờ lọt top tìm kiếm trên mạng.

Trên trang cá nhân, Vương Chu Duyệt xác nhận đã cấp phép sử dụng hình ảnh cho đơn vị sở hữu bản quyền tác phẩm đồng thời xin lỗi khán giả vì "đã phá hỏng hình tượng nhân vật trong lòng mọi người". Cô nhấn mạnh việc này không liên quan đến công ty quản lý hay nền tảng phát hành.

Trịnh Sảng trong bản gốc "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" (2016). Ảnh: HK01

Nữ diễn viên cũng cho biết đã chuyển sang làm việc ở hậu trường, mong công chúng "nhẹ tay mắng chửi đôi chút", bản thân sẽ tiếp thu các góp ý và sửa đổi.

Thông tin phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên bản truyền hình năm 2016 thay mặt diễn viên Trịnh Sảng đang gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trang tin 163 ghi nhận phim tạo được sức hút, vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách các chủ đề thịnh hành ngay ngày đầu tái xuất nhưng thu về không ít bình luận tiêu cực.

Nhiều khán giả chỉ trích việc thay mặt diễn viên, khiến biểu cảm gương mặt nữ chính Bối Vy Vy bị đơ cứng, thiếu sự đồng bộ với cử động cơ thể; thậm chí mô tả diện mạo mới là "rợn người" hoặc "kỳ quặc".

Một bộ phận khán giả yêu thích bộ phim khó chấp nhận việc nhân vật kinh điển bị thay thế, gây ảnh hưởng đến cảm xúc trong họ về bộ phim nhưng cũng có ý kiến đồng tình vì cách làm này giúp bộ phim có cơ hội được phát hành lại thay vì bị "cất kho" vĩnh viễn.

Trích đoạn bản gốc của "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" (2016)

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Cố Mạn, xoay quanh chuyện tình giữa Tiêu Nại (Dương Dương) và Bối Vy Vy (Trịnh Sảng). Hai người học chung khoa Khoa học máy tính của Khánh Đại, Tiêu Nại hơn Vy Vy 2 khóa. Họ quen nhau trò chơi trực tuyến Thiện nữ u hồn, nối dài mối quan hệ ra ngoài đời thực rồi nảy sinh tình cảm.

Diễn viên Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng là gương mặt trẻ sáng giá trước khi vướng loạt bê bối như: sang Mỹ thuê người mang thai hộ rồi chối bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng 2 con; nhận 160 triệu NDT (khoảng 619,6 tỷ đồng) tiền cát-sê trái pháp luật và trốn thuế, bị cơ quan thuế phạt tổng cộng 299 triệu NDT (khoảng 1.158 tỷ đồng).