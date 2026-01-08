Theo 163, loạt khoảnh khắc đời thường của Trịnh Sảng gần đây được lan truyền trên mạng xã hội. Trong ảnh, diễn viên được trông thấy với gương mặt đơ cứng và sưng.

Diễn viên Trịnh Sảng lộ gương mặt khác lạ với phần má căng phồng, môi sưng và bị lệch.

Cộng đồng mạng nghi ngờ Trịnh Sảng can thiệp dao kéo. Cô tiêm botox cho gương mặt, khiến phần má, môi có dấu hiệu sưng và bị lệch.

"Cô ấy hoàn toàn khác xưa về vẻ ngoài. Nếu không chú thích, tôi cũng không nhận ra đây là Trịnh Sảng - ngôi sao Trung Quốc đình đám một thời", 1 tài khoản bình luận thu hút hàng nghìn lượt "thích".

Trong quá khứ, Trịnh Sảng không giấu chuyện từng can thiệp dao kéo. Cô từng trải qua không ít cuộc phẫu thuật để có gương mặt thanh tú, hài hòa cùng chiếc mũi thon gọn.

Bốn năm rời showbiz, Trịnh Sảng có cuộc sống kín tiếng. Cô được cho là có cuộc sống sung túc, thoải mái ở Mỹ dù không đi làm. Một số tin đồn cho biết diễn viên sinh con cho 1 vị đại gia nên được chu cấp biệt thự, siêu xe và phí sinh hoạt hàng tháng để thoải mái mua sắm, chi tiêu.

Trịnh Sảng sống kín tiếng tại Mỹ sau ồn ào. Cô vướng tin được đại gia bao nuôi.

Trịnh Sảng cũng được cho tiền để trả phần nào số nợ, vừa có thể lo được cho bố mẹ. Diễn viên giữ động thái im lặng, không phản hồi về bất cứ thông tin đời tư.

Trong một bài đăng, cô cho biết cảm giác sợ người lạ và thị phi. Cựu hoa đán tự hứa sẽ sống tích cực, vực dậy sau những vấp ngã.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc với nhiều dự án như: Cùng ngắm mưa sao băng, Họa bích, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm...

Năm 2017, cô cũng lọt vào danh sách Những gương mặt châu Á dưới 30 tuổi nổi bật do tạp chí Forbes Trung Quốc bình chọn. Tuy nhiên, danh tiếng cô sụp đổ vì ồn ào đời tư và công việc.

Trịnh Sảng là ngôi sao mở đầu cho loạt scandal của các ngôi sao Hoa ngữ trong năm 2021. Cô vướng tai tiếng trốn thuế, thuê người mang thai hộ, sau đó bỏ con.

Diễn viên không còn đường quay lại showbiz.

Cuối năm 2021, Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc công bố danh sách 88 nghệ sĩ bị cảnh cáo công khai, trong đó có tên Trịnh Sảng. Đây được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên còn bị xử phạt 299 triệu nhân dân tệ vì tội trốn thuế. Đáng chú ý, người vạch mặt Trịnh Sảng chính là Trương Hằng - bạn trai cũ của cô.

Sau scandal trốn thuế, tài khoản ngân hàng của nữ diễn viên và bố mẹ bị tòa án đóng băng. Cô không có thu nhập và sống nhờ sự trợ cấp của bạn bè.

Clip Trịnh Sảng khoe giọng hát

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu