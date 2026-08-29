Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo Hà Quốc Mạnh (áo trắng) livestream bán các mặt hàng nông sản của đồng bào DTTS trên địa bàn xã. Ảnh: Ngọc Chí

Sáng 28/8, UBND xã Ngọk Réo tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh các hoạt động trình diễn cồng chiêng, múa xoang, nghề truyền thống và trò chơi dân gian, 9 thôn trên địa bàn xã tổ chức các gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Điểm nhấn của ngày hội là phiên livestream bán nông sản do ông Hà Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo, trực tiếp thực hiện trên nền tảng Facebook.

Phiên livestream trong thời gian 1 giờ đã thu hút hơn 1.000 lượt xem trực tiếp và nhiều người đặt mua các sản phẩm nông sản của đồng bào DTTS. Ảnh: Ngọc Chí

Phiên livestream 1 giờ, thu hút cả nghìn lượt xem

Trước màn hình điện thoại, ông Mạnh lần lượt giới thiệu các sản phẩm do người dân địa phương làm ra như trái cây, măng le tươi, măng le sấy khô, mật ong, tiêu rừng…

Phiên livestream kéo dài khoảng một giờ, thu hút hơn 1.000 lượt xem trực tiếp và nhiều người đặt mua sản phẩm.

Ông Hà Quốc Mạnh cho biết, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ càng phải gần dân, sát dân, đồng hành với người dân trong những việc thiết thực.

“Việc gì người dân cần thì cán bộ sẽ chung tay hỗ trợ. Tôi mong từ phiên livestream này, nhiều người biết đến và mua nông sản của bà con hơn”, ông Mạnh nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo, nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn có sản phẩm tốt nhưng còn e ngại khi tiếp cận các nền tảng số, đặc biệt là hình thức livestream bán hàng.

“Bà con còn ngại ngùng, chưa mạnh dạn lên sóng để giới thiệu những sản phẩm do chính mình làm ra. Qua hoạt động này, chúng tôi mong người dân từng bước làm quen với nền tảng số, sau đó có thể tự livestream, quảng bá và bán hàng”, ông Mạnh chia sẻ.

Đồng bào DTTS giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp tại Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Ngọk Réo. Ảnh: Ngọc Chí

Xã Ngọk Réo có 9 thôn, diện tích tự nhiên hơn 17.000ha, dân số trên 12.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 89%.

Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng như cà phê, cao su, lúa nước. Những năm gần đây, nhiều hộ phát triển thêm sầu riêng, cam, quýt, chôm chôm và các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế.

Địa phương cũng có nhiều sản phẩm đặc trưng gắn với đời sống, văn hóa của đồng bào như măng le tươi, măng le sấy khô, rượu cần, tiêu rừng, mật ong… Một số sản phẩm đã được phát triển thành sản phẩm OCOP.

Phụ nữ Xơ Đăng ở xã Ngọk Réo giới thiệu sản phẩm men lá truyền thống. Ảnh: Ngọc Chí

Ông A Chức, Trưởng thôn Kon Rôn Stiu, cho rằng việc lãnh đạo xã trực tiếp livestream bán nông sản thể hiện sự đồng hành của chính quyền với người dân trong việc tìm kiếm thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

“Từ phiên livestream của Phó Chủ tịch UBND xã, tôi tin bà con sẽ học hỏi được cách giới thiệu sản phẩm trên mạng và sau này mạnh dạn tự livestream bán những mặt hàng do mình làm ra”, ông A Chức nói.

Trình diễn cồng chiêng, múa xoang tại Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Ngọk Réo. Ảnh: Ngọc Chí

Không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản, việc đưa các sản phẩm của đồng bào lên nền tảng số còn mở thêm một kênh quảng bá văn hóa, con người và những đặc sản riêng có của vùng đất Ngọk Réo.

Từ một phiên livestream tại ngày hội, chính quyền địa phương kỳ vọng người dân sẽ dần hình thành kỹ năng bán hàng trực tuyến, chủ động tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường cho nông sản vùng cao.