Theo tờ báo có tuổi đời 54 năm ở Thái Lan, phở của Việt Nam là "món ăn nhẹ bụng, giàu protein và dưỡng chất, phù hợp cho mọi thời điểm trong ngày".

Phở Việt Nam. Ảnh: The Nation

Biên tập viên Stephanie Adair cho biết, món ăn gồm bánh phở mềm, thịt bò hoặc gà, rau thơm và gia vị đặc trưng. Nước dùng được hầm từ xương, kết hợp quế, hồi, gừng, hành cùng nhiều loại thảo mộc, tạo nên vị thanh ngọt đặc trưng.

Tom yum kung của Thái Lan. Ảnh: The Nation

Xếp thứ hai là tom yum kung – súp tôm cay nổi tiếng của Thái Lan, gồm tôm tươi, nấm, sả, lá chanh kaffir, riềng, ớt và nước cốt chanh, giàu chất chống oxy hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy các loại thảo mộc trong món ăn có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Gado-gado của Indonesia. Ảnh: The Nation

Vị trí tiếp theo thuộc về gado-gado của Indonesia – món salad rau củ đậm hương vị nhiệt đới. Điểm nhấn là nước sốt lạc rang xay, pha cùng tỏi, ớt, nước me, đường thốt nốt và nước mắm hoặc xì dầu, tạo vị béo ngậy, hơi cay và chua nhẹ.

Món ăn giàu chất xơ, dễ ăn, được xem là biểu tượng của tinh thần “đa dạng trong thống nhất” của ẩm thực Indonesia.

Tam mak hoong của Lào. Ảnh: The Nation

Cuối cùng là tam mak hoong (som tam Lào) – gỏi đu đủ xanh chua cay, giòn ngọt, giã cùng ớt, tỏi, cà chua bi, đậu đũa, nước mắm, nước cốt chanh hoặc me, đường thốt nốt và mắm cá lên men (padaek).

Món thường ăn kèm với xôi nếp nóng hoặc các món nướng, phổ biến trên đường phố và trong các bữa tiệc, lễ hội truyền thống của Lào.

The Nation, thành lập năm 1971 tại Bangkok, là một trong những tờ báo tiếng Anh hàng đầu Thái Lan. Ngoài ấn phẩm in, tờ báo còn có nền tảng trực tuyến với lượng độc giả quốc tế đông đảo, đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá du lịch và hình ảnh Đông Nam Á ra thế giới.