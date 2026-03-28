Không ít người trẻ tại các đô thị lớn lựa chọn lối sống tiết kiệm nghiêm ngặt với hy vọng tích lũy được tài sản trong tương lai. Tuy nhiên, sau nhiều năm nỗ lực cắt giảm chi tiêu, tốc độ tích lũy vẫn không theo kịp đà tăng của chi phí sinh hoạt.

Chị Thu Trang (29 tuổi, nhân vật đã đổi tên) thuê một căn nhà 20m2 tại Cầu Giấy. Chị là nhân viên kinh doanh tại một doanh nghiệp với mức lương khoảng 18 triệu đồng/tháng. Nhiều năm đi làm, chị duy trì lối sống tiết kiệm gần như tối đa. Quần áo ít khi mua mới, các chuyến du lịch gần như không nằm trong kế hoạch chi tiêu.

Chị duy trì thói quen ghi chép chi tiêu mỗi ngày. Từ tiền điện, tiền ăn trưa đến những khoản nhỏ như gửi xe hay mua đồ dùng cá nhân, mọi chi phí đều được ghi lại cẩn thận trong cuốn sổ quản lý tài chính.

Trang tin rằng kỷ luật tiết kiệm là con đường chắc chắn để tích lũy tài sản lâu dài. Sau gần 7 năm đi làm, tổng số tiền tiết kiệm mới đạt khoảng 350 triệu đồng. Con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu về việc tích lũy đủ tiền để tạo nền tảng tài chính ổn định.

So với tốc độ tăng giá nhà tại Hà Nội, khoản tiết kiệm này ngày càng trở nên nhỏ bé. Những kế hoạch tài chính từng được đặt ra trước đây, như mua một căn hộ nhỏ trong thành phố, dần trở nên xa vời hơn.

Lương 18 triệu, sống tiết kiệm suốt 7 năm nhưng chỉ được 350 triệu đồng. Ảnh minh họa: Tùng Đoàn

Việc tập trung quá nhiều vào việc giảm chi tiêu đôi khi khiến nhiều người bỏ qua yếu tố quan trọng khác trong quản lý tài chính cá nhân, đó là khả năng tăng thu nhập. Trong nhiều năm, chị Trang chủ yếu tìm cách tiết kiệm tối đa thay vì tìm kiếm các cơ hội cải thiện nguồn thu hoặc nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Tiết kiệm không phải là yếu tố duy nhất

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, tiết kiệm là nền tảng quan trọng của quản lý tiền bạc nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định khả năng tích lũy tài sản. Trong dài hạn, sự gia tăng tài sản phụ thuộc vào ba yếu tố chính, bao gồm mức thu nhập, tỷ lệ tiết kiệm và khả năng đầu tư.

Nếu chỉ tập trung vào việc cắt giảm chi tiêu mà không cải thiện thu nhập hoặc phân bổ tiền vào các kênh tăng trưởng tài sản, quá trình tích lũy sẽ diễn ra rất chậm. Tiết kiệm giúp bảo toàn tiền, nhưng không tạo ra sự tăng trưởng đáng kể nếu chỉ nằm yên trong tài khoản.

Ông Cường cho rằng lối sống tiết kiệm quá kham khổ đôi khi tạo ra tâm lý phòng thủ tài chính. Khi quá chú trọng vào việc cắt giảm chi tiêu, nhiều người dễ bỏ qua việc đầu tư vào bản thân, chẳng hạn như học thêm kỹ năng hoặc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

Trong khi đó, việc nâng cao năng lực nghề nghiệp hoặc mở rộng nguồn thu nhập có thể mang lại tác động lớn hơn nhiều so với việc tiết kiệm từng khoản chi nhỏ.

Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả cần sự cân bằng giữa tiết kiệm, tăng thu nhập và đầu tư. Tiết kiệm giúp tạo nền tảng an toàn, nhưng sự tăng trưởng tài sản trong dài hạn thường đến từ việc tiền được sử dụng để tạo ra giá trị mới.

Chuyên gia này cho rằng, hành trình xây dựng sự ổn định tài chính không chỉ là câu chuyện tiết kiệm bao nhiêu tiền, mà còn là cách mỗi người sử dụng tiền để tạo ra giá trị trong tương lai.

Trong bối cảnh chi phí sống ngày càng tăng và môi trường kinh tế nhiều biến động, việc chỉ dựa vào tiết kiệm có thể không còn đủ để đảm bảo sự ổn định tài chính lâu dài. Điều quan trọng là xây dựng một chiến lược tài chính toàn diện, trong đó tiết kiệm, đầu tư và phát triển năng lực cá nhân.

Thực tế cho thấy nhiều người trẻ bắt đầu thay đổi cách tiếp cận tiền bạc. Thay vì chỉ tìm cách chi ít hơn, họ quan tâm nhiều hơn đến việc làm thế nào để nguồn tiền của mình có thể phát triển bền vững theo thời gian.

Sau khi được tư vấn từ chuyên gia, chị Trang bắt đầu điều chỉnh cách nhìn về tiền bạc. Thay vì chỉ tập trung vào việc giảm chi tiêu, chị bắt đầu đầu tư thời gian vào việc nâng cao chuyên môn và tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, một phần tiền tiết kiệm được phân bổ vào các kênh đầu tư dài hạn, thay vì chỉ gửi ngân hàng như trước đây. Cách tiếp cận mới giúp quá trình quản lý tài chính trở nên linh hoạt hơn.