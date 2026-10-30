Toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Lễ khánh thành dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát, ngày 29/10.

- Kính thưa: Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai;

Thưa quý vị đại biểu, các quý vị khách quý!

Hôm nay, Tôi rất vui mừng tham dự Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng giao thông hàng không, mở thêm cơ hội kết nối và phát triển cho tỉnh Gia Lai và khu vực.

Thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai cùng toàn thể quý vị đại biểu, khách quý lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, khách quý!

Hạ tầng giao thông đi trước mở đường cho phát triển. Đầu tư đồng bộ hạ tầng chiến lược không chỉ nâng cao năng lực kết nối mà còn tạo không gian phát triển mới, thu hút nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, Cảng hàng không Phù Cát giữ vị trí quan trọng trong kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mở rộng không gian phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai. Việc khánh thành công trình hôm nay và đưa đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát vào khai thác là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, trong phát triển kết cấu hạ tầng nói chung, hạ tầng hàng không nói riêng, tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển của đất nước; đây cũng là sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là giao thông hàng không kết nối liên vùng và hướng ra quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đây không chỉ là bước tiến về năng lực hạ tầng và bảo đảm an toàn khai thác bay, mà còn mở rộng cánh cửa giao thương, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, tăng cường liên kết vùng và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, việc đón chuyến bay charter ngay trong dịp khánh thành này là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, biến tiềm năng thành hiện thực đưa Gia Lai kết nối sâu rộng ra thị trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã triển khai dự án trọng điểm này về đích đúng hạn, đưa vào khai thác sử dụng kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Việc khánh thành đường cất hạ cánh số 2 của sân bay Phù Cát hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu cho một chặng đường mới. Để phát huy tối đa hiệu quả công trình, tạo bước đột phá chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút du khách, thu hút đầu tư. Tôi đề nghị tỉnh Gia Lai và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tỉnh Gia Lai khẩn trương rà soát, cụ thể hóa các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, cập nhật bổ sung các Nghị quyết định hướng mới, . . . và chương trình phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, giữa vùng cao nguyên với biển, từng bước hình thành các hành lang kinh tế và không gian phát triển mới.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, các cơ quan chuyên ngành và đơn vị quản lý khai thác, bảo đảm Cảng hàng không Phù Cát vận hành an toàn, đồng bộ, khai thác hiệu quả, đúng quy định; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện định hướng phát triển cảng hàng không gắn với nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế và yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Thứ ba, tập trung phát triển du lịch trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. Cần chủ động làm việc với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác quốc tế để duy trì, mở rộng các chuyến bay charter, từng bước hình thành Cảng hàng không quốc nội có các tuyến bay quốc tế. Đồng thời, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, liên kết biển - rừng - cao nguyên, kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên của Gia Lai với những trung tâm du lịch trong nước và quốc tế.

Thứ tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, phát triển công nghiệp chế biến, logistics, thương mại và dịch vụ chất lượng cao; ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo nhiều việc làm và đóng góp bền vững cho ngân sách. Đặc biệt, cần gắn đầu tư hạ tầng giao thông với phát triển các chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng, nhất là các tuyến kết nối cảng hàng không với hệ thống đường bộ cao tốc, cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và các điểm du lịch. Trong đó, cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư.

Đề nghị Bộ Xây dựng, các bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Gia Lai tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy hoạch, nguồn lực đầu tư và kết nối hạ tầng; xem xét, ưu tiên bố trí nguồn lực theo thẩm quyền, khả năng cân đối ngân sách và quy định pháp luật đối với các công trình, dự án có tính liên kết vùng, sức lan tỏa lớn. Tinh thần chung là Trung ương đồng hành, địa phương chủ động, doanh nghiệp tiên phong; cùng tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng với tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát là một dấu mốc quan trọng, một khởi đầu mới cho chặng đường phía trước. Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng lòng của Nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Gia Lai sẽ tận dụng tốt cơ hội này, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch, mở rộng giao thương và nâng cao vị thế trong liên kết vùng.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!