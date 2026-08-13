Ngày 13/8, FPT và Mila – Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới có trụ sở tại Quebec (Canada) ký hợp tác về nghiên cứu AI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho phát triển đất nước, trong đó AI là một trong những công nghệ chiến lược Việt Nam cần tập trung phát triển và từng bước làm chủ.

“Chính phủ Việt Nam xác định mọi chương trình, chiến lược phát triển AI đều lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể và mục tiêu cao nhất; bảo đảm mọi thành tựu công nghệ đều quay trở lại phục vụ cuộc sống và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mọi công nghệ AI chỉ thực sự có giá trị khi mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và tạo không gian phát triển bứt phá cho doanh nghiệp. Đồng thời, Việt Nam xác định hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột then chốt để kết nối tri thức, tranh thủ nguồn lực toàn cầu, cùng với cộng đồng quốc tế xây dựng hệ sinh thái AI an toàn, nhân văn và bền vững, đồng hành cùng quốc tế trong kỷ nguyên số”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, AI là một trong những công nghệ chiến lược Việt Nam cần tập trung phát triển và từng bước làm chủ.

Phó Thủ tướng kỳ vọng việc hợp tác sẽ góp phần mang lại giải pháp thiết thực giải quyết các bài toán lớn của đất nước, mang lại giá trị gia tăng rõ rệt cho cộng đồng, đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào chuỗi giá trị và định hình các quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng đề nghị phải lấy sản phẩm thực tiễn làm thước đo cuối cùng: Chuyển dịch mạnh mẽ từ nghiên cứu thuần túy sáng tạo ra kết quả định lượng cụ thể, từ công nghệ lõi, sáng chế đến các giải pháp thương mại hóa. Mọi đề tài nghiên cứu phải bắt nguồn và phục vụ trực tiếp nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và xã hội.

Việc FPT và Mila tiếp tục mở rộng hợp tác là phù hợp với định hướng phát triển AI của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên phải đặt nhân lực chất lượng cao làm hạt nhân quyết định: Đẩy mạnh đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư AI trình độ cao; tạo đột phá, trao quyền và mở không gian cho các nhà khoa học trẻ, tài năng trẻ của Việt Nam được tham gia, dấn thân vào các dự án, chương trình nghiên cứu toàn cầu, đồng thời trực tiếp giải quyết các bài toán lớn của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc hợp tác này phải thúc đẩy mô hình liên kết ba nhà giữa Nhà nước - nhà nghiên cứu - doanh nghiệp. Ưu tiên tập trung nguồn lực giải quyết các bài toán trọng điểm trong sản xuất, y tế, giáo dục và hạ tầng số, lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ để nhân rộng trên quy mô lớn.

Sau 6 năm hợp tác, trong giai đoạn mới, 2 bên sẽ mở rộng nghiên cứu các lĩnh vực AI tiên tiến như mô hình nền tảng, AI tác nhân, AI vật lý, AI phục vụ các bài toán an toàn và an ninh mạng; đồng thời tăng cường trao đổi nhà nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức. Hai bên hướng tới phát triển các công nghệ có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng cao, đưa kết quả nghiên cứu vào giải quyết các bài toán thực tiễn của khu vực công và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, tập đoàn sẽ cam kết hành động để góp phần xây dựng một Việt Nam có năng lực công nghệ mạnh, tự chủ công nghệ.

Bà Emilie Carrier, đại biện lâm thời Đại sứ quán Canada tại Việt Nam nhìn nhận sự hợp tác thể hiện tầm nhìn chung trong việc kết nối năng lực nghiên cứu AI của Canada với ngành công nghệ năng động và nền kinh tế số đang phát triển nhanh của Việt Nam.