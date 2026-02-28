Sáng 28/2, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự khai mạc Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. Cùng tham dự sự kiện có các vị lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại diện đồng bào các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu tham dự sự kiện.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh: "Sự kiện Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2026 không chỉ là dịp để cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, gắn kết trong không khí đầm ấm của mùa xuân mới mà còn là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới".

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu dâng hương tại chùa Khmer.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, trong suốt chặng đường lịch sử, các thế hệ cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam đã không ngừng xây dựng, bồi đắp, hun đúc nền văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, tiên tiến và đậm đà bản sắc Việt Nam, hội tụ, hòa quyện và tỏa sáng những phẩm chất, tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam và tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông (thứ hai bên phải) cùng các đại biểu tham dự sự kiện

“Văn hóa dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần vững chắc giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan, từ dựng nước, giữ nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay. Văn hóa không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là động lực cho tương lai, thấm sâu vào đời sống xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, năm 2025 dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, củng cố vị thế đất nước trên trường quốc tế. Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra thành công, đánh dấu mốc son lịch sử với việc thông qua các văn kiện mang tầm chiến lược, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện 32 đồng bào các dân tộc và trên 300 nghệ nhân trên mọi miền Tổ quốc.

Văn kiện Đại hội cũng khẳng định vị trí trung tâm của văn hóa như một trụ cột phát triển bền vững, nhấn mạnh việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc, là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, sự kiện Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc tiếp tục tái hiện sinh động các nghi thức, lễ hội đặc trưng, tôn vinh vai trò của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín - những chủ thể văn hóa trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và trao truyền giá trị quý báu cho thế hệ mai sau.

Các đại biểu tham dự nghi lễ cầu mùa, cầu an và ngày hội của buôn làng Tây Nguyên.

“Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, chúng ta cần tiếp tục đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, biến nó thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Tại sự kiện Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, với các biện pháp cụ thể như: Tăng cường đầu tư chuyển đổi số để bảo tồn di sản, hỗ trợ nghệ nhân sử dụng công nghệ trong sáng tạo và trao truyền; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch cộng đồng để tạo sinh kế bền vững; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng…

Phó Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục phát huy vai trò của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như một trung tâm văn hóa tầm quốc gia và quốc tế, nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi và trình diễn văn hóa đặc sắc. Làng Văn hoá cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa bền vững, qua đó, khẳng định vị thế “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tặng quà cho đồng bào các dân tộc.

Phó Thủ tướng tin tưởng, phát huy tinh thần tự cường, tự tin, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng không gian văn hóa chan hòa, gắn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, sẽ tạo nền tảng vững chắc để hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tiềm năng to lớn của di sản văn hóa, qua đó tạo nên sức bật mới cho đất nước.

Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, sự kiện Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm nay quy tụ hơn 300 nghệ nhân- những chủ thể sáng tạo và gìn giữ văn hóa - đại diện 33 cộng đồng dân tộc đến từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, mỗi nghi lễ, mỗi làn điệu dân ca, mỗi phong tục, tập quán được tái hiện hôm nay không chỉ là hoạt động trình diễn văn hóa mà còn là sự tiếp nối của lịch sử, khẳng định bản sắc, sự trao truyền, gìn giữ và lan tỏa những giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam.

