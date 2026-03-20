Festival Phở được tổ chức thường niên từ năm 2024, quy tụ nhiều nghệ nhân, đầu bếp, làng nghề và thương hiệu ẩm thực tiêu biểu trên cả nước. Việc lựa chọn Ninh Bình làm địa điểm tổ chức năm nay không chỉ mở rộng không gian quảng bá phở Việt mà còn góp phần kết nối giá trị ẩm thực với di sản văn hóa - thiên nhiên, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch địa phương.

Người dân hào hứng tham gia Festival Phở 2026. Ảnh: BTC

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Festival Phở 2026 góp phần quảng bá hình ảnh ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng hồ sơ quốc gia về phở, hướng tới mục tiêu đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng được xem là bước đi quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa lĩnh vực ẩm thực.

Trước thềm festival, chương trình Về với đình làng Vân Cù - Mở trang di sản tiếp tục được tổ chức, đưa du khách về với cội nguồn nghề phở. Tại đây, người tham dự có cơ hội tham quan làng nghề, giao lưu với nghệ nhân, tìm hiểu quy trình tráng bánh, nấu nước dùng theo phương thức truyền thống, đồng thời tham gia nghi lễ dâng hương tri ân Tổ nghề.

Sau lễ khai mạc, các không gian trải nghiệm và quảng diễn ẩm thực mở cửa liên tục, thu hút đông đảo khách tham quan. Tại không gian Cội nguồn Phở, các nghệ nhân trực tiếp chế biến phở bò Nam Định, phở gà Hà Nội theo phương thức truyền thống, mang đến trải nghiệm chân thực về hương vị chuẩn mực.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nổi bật như Dải Phở cuốn Ba miền, chương trình nghệ thuật Phở Connect và tọa đàm We love Phở - Nhịp cầu di sản và sứ mệnh kết nối toàn cầu tạo nên diễn đàn giao lưu giữa các chuyên gia, nghệ nhân và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Festival cũng gây ấn tượng với các không gian trải nghiệm sáng tạo. Chuyện kể từ hạt gạo - Hành trình di sản ẩm thực Việt Nam tái hiện vai trò của hạt gạo trong nền văn minh lúa nước và sự hình thành các món ăn truyền thống. Hộp ký ức - Khung hình di sản đưa người xem trở về với hình ảnh tiệm phở xưa qua những khung cảnh giàu hoài niệm.

Đặc biệt, không gian Phở Ba miền tái hiện rõ nét bản sắc ẩm thực Bắc - Trung - Nam. Từ nét thanh tao, chuẩn mực của phở miền Bắc, sự đậm đà, phóng khoáng của phở miền Nam đến chiều sâu văn hóa của phở miền Trung, tất cả tạo nên bức tranh đa dạng, sống động về phở Việt.