Ngành y tế đã thường xuyên tổ chức xử lý kịp thời các khu vực có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết; giám sát các chỉ số bọ gậy (lăng quăng), muỗi vằn truyền bệnh tại các khu vực đang xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao… từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời.

Chương trình phát động “Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết”. Ảnh: Fumakilla Việt Nam Maisen

Chung tay đẩy lùi sốt xuất huyết

Hiện nay, dịch sốt xuất huyết trong nước vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường đã tạo thuận lợi cho muỗi vằn truyền bệnh phát triển, vì thế không thể chủ quan trước nguy cơ rất lớn dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn có thể bùng phát trong thời gian tới.

Các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng về biện pháp phòng bệnh, tăng cường đào tạo chuyên môn cho cán bộ y tế về phòng bệnh và điều trị; chủ động triển khai các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống bệnh.

Các chuyên gia chia sẻ kiến thức và giao lưu, giải đáp thắc mắc của người dân về phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Maisen

Các hoạt động truyền thông theo hướng thay đổi thói quen của người dân về giữ vệ sinh môi trường, chủ động thực hiện diệt muỗi, lăng quăng tại hộ gia đình.

Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về phòng tránh dịch bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Mỗi gia đình chỉ cần dành 10 phút/ngày để diệt lăng quăng là đã góp phần ngăn chặn sự phát triển của muỗi và cắt đứt nguồn lây truyền bệnh. Đây là giải pháp ngành y tế mong muốn người dân chung tay thực hiện.

Fumakilla Việt Nam - 15 năm cùng cộng đồng phòng chống sốt xuất huyết

Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam với 30 năm phát triển không chỉ tập trung vào phát triển kinh doanh mà còn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội. Năm 2025, Fumakilla Việt Nam ghi dấu chặng đường 15 năm phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện chiến dịch “Chung tay phòng chống sốt xuất huyết”. Hàng trăm buổi hội thảo, truyền thông trực tiếp tại các địa phương đã giúp hơn hàng trăm nghìn hộ gia đình Việt nâng cao nhận thức về cách phòng ngừa và xử trí căn bệnh nguy hiểm này.

Ông Nguyễn Thành Phước - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị cấp cao Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam đồng hành cùng chiến dịch “Chung tay phòng chống sốt xuất huyết”. Ảnh: Fumakilla Việt NamMaisen

Chiến dịch với sự góp mặt của các chuyên gia y tế, bác sĩ đầu ngành, mang đến kiến thức để nhận biết, phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết theo cách khoa học và đầy đủ cho người dân theo thông điệp “không muỗi - không lăng quăng - không sốt xuất huyết”.

Đoàn đến từng khu phố hướng dẫn và tặng quà ý nghĩa từ nhãn hàng Jumbo Vape, giúp người dân phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Fumakilla Việt NamMaisen

Đồng hành cùng chương trình, các chuyên gia của nhãn hàng Jumbo Vape đã hướng dẫn chi tiết cho người dân việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm diệt côn trùng, đặc biệt là diệt muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết an toàn cho sức khỏe và hiệu quả khi sử dụng.

Hướng dẫn người tiêu dùng chọn sử dụng các sản phẩm chính hãng với bao bì có công bố thành phần hoạt chất, có số giấy phép lưu hành và có ghi địa chỉ nhà sản xuất, nêu rõ đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Jumbo Vape - Fumakilla Việt Nam - bảo vệ sức khỏe cộng đồng 30 năm phát triển với phương châm "Bảo vệ đời sống của con người, bảo vệ cuộc sống của mỗi người dân, bảo vệ môi trường nơi con người đang sinh sống", Fumakilla Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng chiến dịch “Jumbo Vape - Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết” để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn dịch bệnh. Chương trình tuyên truyền sẽ được mở rộng và tiếp tục tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Hotline: 028 3812 6168Fanpage: Jumbo Vape Vietnam

(Nguồn: Fumakilla Việt Nam)