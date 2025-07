Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Về phía đại biểu tỉnh Thanh Hóa, có ông Nguyễn Doãn Anh - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cùng các lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an tham dự và chỉ đạo buổi lễ. Ảnh: CACC

Về phía Công an tỉnh Thanh Hóa, có Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Với địa hình hiểm trở, phức tạp, Thanh Hóa được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm mà các đối tượng lợi dụng để tập kết, trung chuyển và mua bán ma túy.

Nguồn ma túy thâm nhập vào Thanh Hóa chủ yếu từ khu vực “Tam giác vàng”, qua tuyến biên giới với tỉnh Hủa Phăn (Lào) hoặc từ các tỉnh biên giới giáp ranh, theo các tuyến quốc lộ, đường mòn, đường sông suối vào địa bàn tỉnh hoặc chuyển ra các tỉnh khác để tiêu thụ.

Ông Nguyễn Doãn Anh - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các lãnh đạo tỉnh dự buổi lễ. Ảnh: CACC

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 3.674 vụ, 6.454 đối tượng liên quan đến ma túy; thu giữ 92,35kg heroin, 235kg ma túy tổng hợp, 11 quả lựu đạn và mìn tự chế, 45 khẩu súng và 548 viên đạn.

Công an tỉnh cũng đã đấu tranh, triệt phá 30 chuyên án lớn về ma túy; triệt xóa toàn bộ 23 tụ điểm và 284 điểm phức tạp liên quan đến ma túy; khởi tố gần 400 vụ án, bắt giữ hơn 2.000 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy cơ bản đã được kiểm soát. Trên địa bàn tỉnh hiện không còn tụ điểm phức tạp về ma túy, có 40/166 xã, phường được công nhận không có ma túy.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an trao Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ghi nhận những thành tích và chiến công xuất sắc đó, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa; đồng thời trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 10 tập thể thuộc Công an tỉnh vì đã lập thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.