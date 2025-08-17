Không ồn ào và phô trương, các tu sĩ Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa lặng lẽ hiện diện giữa đời thường, dang rộng vòng tay đón nhận và chăm sóc những mảnh đời yếu thế, bất hạnh.

Nơi níu giữ hy vọng cho người bệnh nghèo

Nằm trong con hẻm thuộc khu phố 20A, phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai), phòng khám Thiên An do các tu sĩ thuộc Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa điều hành từ lâu đã trở thành điểm tựa của người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn và cả những thân phận lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa.

Nhà lưu trú bệnh nhân của phòng khám. Ảnh: Hoàng Anh

Các bệnh nhân đến đây được khám bệnh, điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, vật lý trị liệu… hoàn toàn miễn phí, hoặc với chi phí tối thiểu.

Nhiều người đến lần đầu khá bất ngờ khi được tiếp đón bởi những “y sĩ” mặc áo dòng, nói năng từ tốn, phục vụ ân cần như với người nhà.

Linh mục Antôn Nguyễn Chân Hồng thăm hỏi các bệnh nhân ở phòng khám Thiên An. Ảnh: Hoàng Anh

Người nhà chăm sóc cho bệnh nhân Lương Tấn Lập (53 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết ông Lập bị tai biến đã hơn 4 tháng, liệt nửa người nên đi lại rất khó khăn.

“Ở nhà không có ai chăm, đi viện thì chi phí cao, còn đến đây, ông được thăm khám và chăm sóc thường xuyên, còn được xe đưa đón miễn phí khi đến bệnh viện điều trị. Tôi thấy các thầy ở đây chăm sóc tận tình như người trong gia đình vậy” - người nhà ông Lập chia sẻ.

"Bác sĩ áo đen" đến tận giường bệnh để thêm lời cầu nguyện cho ông Lương Tấn Lập. Ảnh: Hoàng Anh

Với định hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” theo Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980, các tu sĩ Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã hiện thực hóa sứ mạng yêu thương và phục vụ bằng hành động cụ thể, đầy nhân bản.

Chữa lành thể chất, xoa dịu tâm hồn

Không ít người khi biết nơi này đã tình nguyện đến phụ giúp các thầy trong công việc hằng ngày như tiếp đón bệnh nhân, châm cứu, phụ bếp ăn…

Bác sĩ Nguyễn Đình Báu đang kê toa thuốc cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Anh

Bác sĩ Nguyễn Đình Báu, nguyên Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết ông đã gắn bó với phòng khám này khoảng 5 năm, cùng các linh mục và tu sĩ chăm lo cho bệnh nhân nghèo.

"Đến đây với mong muốn giúp đỡ người bệnh, tôi không nghĩ về vấn đề tài chính hay làm giàu" - bác sĩ Báu nói.

Mỗi ngày, ông khám bệnh đồng thời chỉ định những phương pháp điều trị phù hợp cho từng người. Ông mong góp phần nhỏ giúp bà con đỡ khó khăn.

Linh mục cùng bệnh nhân và người nhà dâng lời cầu nguyện bình an, sức khỏe với Thiên Chúa. Ảnh: Hoàng Anh

Linh mục Antôn Nguyễn Chân Hồng, Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa cho biết mục đích của hội dòng là phục vụ bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo hay điều kiện kinh tế.

Tại cơ sở hiện nay, bệnh nhân được chăm lo từ bữa ăn, chỗ ở đến điều trị bằng vật lý trị liệu và y học cổ truyền. Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên chuyên môn phụ trách chăm sóc y tế, còn các tu sĩ, linh mục hỗ trợ đời sống tinh thần.

Mỗi ngày, sau giờ trị liệu, các thầy và linh mục thường thăm hỏi, trò chuyện và cùng người nhà bệnh nhân dâng lên lời kinh cầu nguyện với Thiên Chúa, giúp họ lạc quan cũng như tiếp thêm sự động viên.

Nhân viên chăm sóc y tế phục vụ châm cứu cho bệnh nhân tại phòng khám Thiên An. Ảnh: Hoàng Anh

Theo linh mục Hồng, nơi đây đang tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân ngoại trú và trên 300 bệnh nhân nội trú, nhiều người trong số đó mắc bệnh mãn tính và đã điều trị tại đây hơn 10 năm.

"Chúng tôi không chỉ chữa bệnh bằng y học mà còn xoa dịu những nỗi đau bằng sự thấu hiểu và yêu thương. Chúng tôi mong muốn mỗi bệnh nhân đến đây đều cảm thấy được chào đón như người thân trong gia đình" - linh mục Hồng chia sẻ.