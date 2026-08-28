Sân chơi thể thao gắn kết hơn 300 tài xế ba miền

Duy trì qua 5 mùa tổ chức, Phù Đổng Giao Đơn 2026 tiếp tục là sân chơi thể thao thu hút đông đảo tài xế trên cả nước, quy tụ hơn 300 bác tài đăng ký tranh tài. Năm nay, giải đấu diễn ra tại ba khu vực TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, với 27 đội và tổng cộng 50 trận đấu.

Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi, Phù Đổng Giao Đơn 2026 đã tìm ra những đội bóng và cá nhân nổi bật nhất. Danh hiệu quán quân các khu vực đã gọi tên FC Thủ Đức (TP.HCM), Speed King FC (Hà Nội) và QNam SFD (Đà Nẵng).

Phù Đổng Giao Đơn 2026 quy tụ đông đảo đối tác tài xế tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng cùng tranh tài, kết nối

Bên cạnh giải thưởng tập thể, Ban tổ chức cũng vinh danh các cá nhân nổi bật ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Vua phá lưới.

Bên cạnh đó, giải đấu còn tạo điều kiện để các đối tác tài xế có niềm đam mê sân cỏ giao lưu với nhau. Bày tỏ cảm xúc sau khi cùng đồng đội nâng cúp vô địch, Lê Văn Vũ (21 tuổi, TP.HCM) - đội trưởng FC Thủ Đức, cho biết: "Tôi rất thích không khí trước thềm thi đấu, khi anh em tài xế được gặp nhau, cùng trải qua những ngày tập luyện. Dù ai cũng rất bận nhưng đều nghiêm túc. Từ những ngày đầu đến trận đấu cuối, chúng tôi trở nên gắn kết hơn. Tôi hy vọng có thể tham gia nhiều sự kiện của ShopeeFood và quay trở lại giải bóng vào năm sau".

ShopeeFood nỗ lực tạo không gian gắn kết cộng đồng tài xế

Không chỉ là một giải đấu thể thao, Phù Đổng Giao Đơn 2026 còn tạo ra sân chơi để cộng đồng tài xế gặp gỡ, giao lưu và gắn kết cùng đồng nghiệp. Giải đấu phác hoạ hình ảnh một cộng đồng tài xế trẻ trung, năng động, gắn kết, không chỉ giao đơn giỏi mà còn hết mình với thể thao.

Đồng hành cùng Phù Đổng Giao Đơn 2026, đại diện nhãn hàng M-150 chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng ShopeeFood mang đến một sân chơi sôi nổi, bổ ích cho cộng đồng tài xế áo cam. Qua đó, thương hiệu M-150 mong muốn tiếp thêm năng lượng và sự bền bỉ để các bác tài luôn vững vàng, nhiệt huyết trên sân cỏ cũng như trong từng hành trình giao món mỗi ngày.”

M-150 đồng hành cùng ShopeeFood tại Phù Đổng Giao Đơn 2026

Với các đối tác tài xế, những hoạt động tại giải Phù Đổng Giao Đơn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ. Tài xế Minh Quang (19 tuổi, Đà Nẵng) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia một sự kiện của ShopeeFood, còn là sự kiện thể thao nên nhiều cảm xúc lắm, vừa hấp dẫn, vừa căng thẳng. Dù là giải phong trào cho tài xế nhưng mình thấy đội nào cũng chơi rất hay, tinh thần kiên cường. Mình hy vọng năm sau ShopeeFood sẽ tiếp tục tổ chức giải đấu để các tài xế có cơ hội gặp gỡ, kết nối”.

Phù Đổng Giao Đơn 2026 trở thành ngày hội thể thao để các tài xế áo cam cùng cháy hết mình trên sân cỏ, sẻ chia niềm vui và gắn kết sau những giờ giao đơn.

Khép lại hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi, Phù Đổng Giao Đơn 2026 không chỉ để lại nhiều khoảnh khắc sân cỏ hấp dẫn từ các cầu thủ áo cam mà còn mang đến những ngày hội thể thao giàu cảm xúc, nơi các bác tài được sống với niềm đam mê và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Bên cạnh các sân chơi thể thao và hoạt động gắn kết, ShopeeFood luôn nỗ lực nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh cùng các chương trình tối ưu thu nhập để các bác tài yên tâm gắn bó. Nhờ đó, cộng đồng tài xế ShopeeFood không chỉ ghi dấu ấn qua những chuyến xe giao món ngon đến tận tay khách hàng, mà còn bởi những khoảnh khắc giao lưu, kết nối đầy ý nghĩa trên hành trình đồng hành cùng thương hiệu.

(Nguồn: ShopeeFood)