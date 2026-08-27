bong da nu dan toc 9.jpeg
Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026, đang diễn ra vô cùng hấp dẫn tại SVĐ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Trong lần đầu được tổ chức, giải quy tụ 12 đội bóng đến từ 9 địa phương trên cả nước. 
bong da nu dan toc 8.jpeg
Sáng 27/8, cặp tứ kết đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Đak Đoa (Gia Lai) và Nghĩa Lộ (Lào Cai).
bong da nu dan toc 6.jpeg
Các cô gái dân tộc mặc váy, trang phục truyền thống thi đấu trên sân mang tới hình ảnh vô cùng độc đáo.
bong da nu dan toc 4.jpeg
 Giải đấu thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách bởi những cuộc tranh tài sôi nổi cùng nét sinh hoạt văn hóa mang bản sắc riêng của đồng bào vùng cao.
bong da nu dan toc 1.jpeg
Mỗi đội bóng mang tới giải một trang phục thi đấu cùng phong cách chơi bóng khác nhau, tạo nên bầu không khí lễ hội đa sắc màu, tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn, tự tin của phụ nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam.
bong da nu dan toc 5.jpeg
Những cú dốc bóng, dứt điểm không hề thua kém Đình Bắc, Xuân Son ở tuyển Việt Nam.
bong da nu dan toc 2.jpeg
Trang phục thi đấu của các cầu thủ được cách điệu tinh tế, vừa giữ được nét đẹp truyền thống của từng dân tộc, vừa có thể thi đấu bóng đá.
bong da nu dan toc 3.jpeg
Ở trận tứ kết đầu tiên, Đak Đoa (Gia Lai) hoàn toàn áp đảo đối thủ, giành chiến thắng đậm 9-0, đoạt vé vào bán kết.
bong da nu dan toc 10.jpeg
Đak Đoa được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.
bong da nu dan toc 7.jpeg
Sân chơi mới mẻ này tạo ra cơ hội để những nữ cầu thủ không chuyên giao lưu, kết nối với cộng đồng các dân tộc khắp mọi miền Tổ quốc.
bong da nu dan toc 11.jpeg
Trong ngày 27/8, vòng tứ kết diễn ra với 4 cặp đấu tứ kết để xác định 4 đội chiến thắng giành vé đi tiếp. 
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/8/27/bong-da-nu-dan-toc-23-1485.jpeg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/8/27/bong-da-nu-dan-toc-20-1486.jpeg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/8/27/bong-da-nu-dan-toc-22-1487.jpeg
Ở trận tứ kết 2 là cuộc đọ sức giữa Vân Sơn (Phú Thọ) và Lâm Thượng (Lào Cai). Vân Sơn là đội giành chiến thắng chung cuộc 3-0.
bong da nu dan toc 21.jpeg
Hơn 300 bà con CĐV của xã Vân Sơn (Phú Thọ) cùng Bí thư xứ Mường vượt hơn 200km đến Nghĩa Lộ để cổ vũ cho các cô gái Vân Sơn, quyết tâm thi đấu tới trận chung kết.
lich thi dau bong da nu dan toc.jpeg

Ảnh: BTC