Độc đáo các thiếu nữ dân tộc mặc váy, sút bóng như Xuân Son, Đình Bắc
Mặc váy và trang phục truyền thống, các nữ cầu thủ "tả xung hữu đột" tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam- VTV Cup 2026.
Ảnh: BTC
HLV Kim Sang Sik trải qua những cảm xúc đặc biệt khi cùng tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan chung cuộc 4-2, bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.
Hai lần đốt lưới nhà, sút hỏng 11m, Thái Lan thua chung cuộc 2-4 trước tuyển Việt Nam theo một kịch bản ít ai ngờ tới.
Tuyển Việt Nam được thưởng lớn sau khi thăng chung cuộc Thái Lan 4-2, bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.