Thương hiệu đô thị được kiểm chứng bằng thời gian

Đây là lần thứ 2 khu đô thị Phú Mỹ Hưng được vinh danh tại các hạng mục quan trọng của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam.

Lần thứ nhất vào năm 2018, Phú Mỹ Hưng được nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất” và “Khu đô thị tốt nhất”.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Quốc Gia Bất động sản Việt Nam lần 2-2026

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, giải thưởng Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam không đơn thuần là sự ghi nhận đối với một khu đô thị đã hình thành, mà còn là sự xác nhận cho một triết lý phát triển được doanh nghiệp kiên định theo đuổi trong hơn 33 năm qua: không xem bất động sản là một giao dịch ngắn hạn, mà xem phát triển đô thị là cam kết dài hạn với con người, cộng đồng và tương lai.

Giải thưởng là động lực rất lớn, khẳng định thêm mục tiêu mà công ty đặt ra và phấn đấu trong suốt thời gian qua, cùng tâm huyết phát triển đô thị.

Ông Trương Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng nhận giải thưởng.

Ông Trương Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chia sẻ: “Với tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm”, chúng tôi không bao giờ dừng lại hay thỏa mãn với những điều đã làm được, chính vì vậy trong vài năm qua, chúng tôi đã có những đột phá mới, tâm huyết mới để đưa đô thị Phú Mỹ Hưng trở thành trung tâm lớn của TP.HCM cũng như của cả nước.

Chúng tôi vẫn luôn tìm tòi, sáng tạo những giá trị mới, để mang tới những giá trị tốt nhất cho cộng đồng, từ đó góp phần đưa nếp sống, văn hóa của cộng đồng ngày càng lên cao, trở thành một chốn để mọi người muốn đến, muốn quay về, xây dựng nhiều đại gia đình, nhiều thế hệ sinh sống ở đô thị của chúng tôi. Đó là niềm hạnh phúc, mục tiêu phấn đấu của chúng tôi”.

Hiện tại, Phú Mỹ Hưng đang bước vào giai đoạn phát triển mới: Phú Mỹ Hưng 2.0; mục tiêu đưa Phú Mỹ Hưng không chỉ là nơi đáng sống, mà còn trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại, giải trí và du lịch hàng đầu trong khu vực.

Hồng Hạc City - Dấu mốc quan trọng của chiến lược Phú Mỹ Hưng 2.0

Nếu giải thưởng dành cho Phú Mỹ Hưng là sự ghi nhận cho những giá trị đã được kiểm chứng bằng thời gian, thì giải thưởng “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam” dành cho Hồng Hạc City là sự đánh giá tích cực đối với tầm nhìn phát triển, chất lượng quy hoạch và năng lực thực thi ngay từ giai đoạn đầu của doanh nghiệp.

Ngoài nhà ở, Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Việt Nam cũng đang bắt đầu triển khai loạt công trình tiện ích, công viên, trường học tại Hồng Hạc City.

Tọa lạc trên quỹ đất gần 198 ha tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, Hồng Hạc City được định hướng là một đô thị tích hợp thế hệ mới với hệ sinh thái giáo dục, y tế, thương mại, công viên, thể thao và không gian cộng đồng được quy hoạch đồng bộ.

Theo đại diện doanh nghiệp, Hồng Hạc City không được phát triển như một phiên bản sao chép của Phú Mỹ Hưng, mà là bước tiến tích lũy, nâng cao của tư duy phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh mới. Dự án kế thừa những nguyên lý đã làm nên thương hiệu Phú Mỹ Hưng như tôn trọng quy hoạch tổng thể, phát triển đồng bộ, lấy cư dân làm trung tâm, đầu tư hạ tầng đi trước, cam kết đồng hành dài hạn; đồng thời được nâng cấp để đón đầu những nhu cầu của 20-30 năm tới.

“Ở Hồng Hạc City, chúng tôi tiếp tục theo đuổi và thực hiện mục tiêu mà Phú Mỹ Hưng đã kiên định suốt hơn 33 năm qua. Chúng tôi không xây một khối công trình, hay bán một ngôi nhà, mà chúng tôi hướng đến kiến tạo một không gian sống hạnh phúc, khỏe mạnh, vui vẻ cho cư dân; là một đô thị chú trọng phát triển môi trường giáo dục toàn diện cho thế hệ tương lai”, đại diện Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Hồng Hạc City được phát triển bởi hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh phối cảnh

Tại Hồng Hạc City, những biểu tượng văn hóa đặc trưng của Kinh Bắc và miền Bắc như cổng làng, mái đình, nón quai thao, truyền thống hiếu học cùng hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình được tái hiện bằng ngôn ngữ quy hoạch và kiến trúc đương đại. Sự giao thoa giữa giá trị truyền thống và tư duy phát triển hiện đại tạo nên một đô thị vừa thời thượng, vừa mang chiều sâu văn hóa, nơi bản sắc địa phương được gìn giữ và tiếp nối trong nhịp sống mới.

Linh Giang