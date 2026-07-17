Sự kiện đánh dấu một dấu mốc mới trong hành trình đưa đảo Ngọc từ thiên đường nghỉ dưỡng trở thành điểm hẹn của các sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế.

Những nghệ sĩ sáo hàng đầu thế giới hội tụ tại Phú Quốc

Vietnam International Flute Festival là sự kiện nghệ thuật quốc tế phi lợi nhuận được tổ chức nhằm kết nối cộng đồng yêu âm nhạc, nuôi dưỡng tài năng trẻ và lan tỏa các giá trị văn hóa thông qua nghệ thuật sáo. Với chủ đề "Rise with the Pearl Island - Giai điệu giữa tầng không", VIFF 2026 lần đầu tiên lựa chọn Phú Quốc làm điểm đến, đưa đảo Ngọc trở thành nơi hội tụ của cộng đồng nghệ thuật sáo quốc tế.

Sự kiện diễn ra tại Phú Quốc từ 23 - 28/7/2026

Điểm nhấn của liên hoan năm nay là sự góp mặt của nhiều tên tuổi có sức ảnh hưởng trong giới sáo thế giới. Nổi bật là Erin Bouriakov - nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy và là nhà sáng lập VIFF; Sebastian Jacot - quán quân nhiều cuộc thi sáo quốc tế danh giá, được đánh giá là một trong những nghệ sĩ sáo xuất sắc nhất hiện nay. Hội đồng giám khảo còn quy tụ các nghệ sĩ và nhà giáo dục âm nhạc uy tín như Viviana Guzman, Tiong Eng Goh, Meixiang Park, Hiromitsu Abe, Rebecca Viora và Naoko Ishibashi, mang đến cơ hội hiếm có để các tài năng trẻ Việt Nam và quốc tế học hỏi, giao lưu cùng những tên tuổi hàng đầu của nghệ thuật sáo.

Sebastian Jacot, một trong những nghệ sĩ sáo xuất sắc nhất hiện nay. Ảnh: Thefluteview

Trong sáu ngày diễn ra liên hoan, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay bên Bãi Kem sẽ trở thành không gian giao thoa giữa thiên nhiên và nghệ thuật. Các thí sinh sẽ tranh tài ở ba bảng thi Junior Division, MH Division và Young Artist Division. Những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại Winners' Gala Concert, trong đó quán quân bảng Young Artist Division nhận giải thưởng trị giá 1.000 USD, cùng nhiều giải thưởng chuyên đề như Audience Award và giải thưởng từ thương hiệu chế tác sáo danh tiếng Flutes and Flutists.

Song hành với các vòng thi là chuỗi hoạt động chuyên môn gồm Fundamental Class, Master Class, Artist Class, hòa nhạc, hòa tấu, triển lãm nhạc cụ và đêm gala "When the Wind Sings - Khi gió cất lời", tạo nên không gian giao lưu văn hóa mở, góp phần nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nghệ thuật sáo.

Phú Quốc - điểm hẹn mới của văn hóa và nghệ thuật quốc tế

Bên cạnh vị thế là một trong những điểm nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á, Phú Quốc đang từng bước mở rộng định vị trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí quốc tế.

Cầu Hôn - công trình nghệ thuật biểu tượng tại Phú Quốc

Những năm gần đây, hệ sinh thái văn hóa, nghệ thuật và giải trí tại Nam đảo liên tục được hoàn thiện với nhiều công trình biểu tượng, show diễn quy mô quốc tế và không gian sáng tạo mới như Cầu Hôn, Kiss of the Sea, Symphony of the Sea, Sun Signature Gallery, tháp đồng hồ Campanile hay quảng trường Apollo Square. Các lễ hội và chương trình nghệ thuật được tổ chức thường xuyên đã góp phần đưa nghệ thuật trở thành một phần trong bản sắc của điểm đến, mở rộng trải nghiệm của du khách vượt ra ngoài khuôn khổ nghỉ dưỡng truyền thống.

Trong bối cảnh đó, việc Vietnam International Flute Festival lựa chọn Phú Quốc là địa điểm đăng cai đầu tiên tại Việt Nam không chỉ đánh dấu bước phát triển của chính liên hoan, mà còn phản ánh sức hút ngày càng lớn của đảo Ngọc trên bản đồ các sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế.

Sun PhuQuoc Airways đồng hành cùng VIFF 2026 kết nối cộng đồng yêu sáo từ nhiều quốc gia đến Phú Quốc

Đồng hành cùng VIFF 2026, Sun PhuQuoc Airways kết nối các nghệ sĩ, học viên và cộng đồng yêu sáo từ nhiều quốc gia đến Phú Quốc thông qua mạng bay đang không ngừng mở rộng, một phần trong định hướng của hãng nhằm góp phần đưa đảo Ngọc trở thành điểm đến quốc tế không chỉ của du lịch nghỉ dưỡng mà còn của văn hóa, nghệ thuật và giải trí.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: "Một điểm đến chỉ thực sự có sức sống khi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Vietnam International Flute Festival 2026 để góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm hẹn mới của các sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế, đồng thời kết nối bạn bè thế giới đến gần hơn với vẻ đẹp và bản sắc của đảo Ngọc."

Lệ Thanh