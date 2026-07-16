Ngày 16/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại đặc khu Phú Quốc.

Tại hội nghị, ông Phạm Hoàng Nam, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030 theo sự điều động của Ban Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải (ở giữa) trao hoa và quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Lê Quốc Anh (bìa phải) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi. Ảnh: Hoàng Dung

Còn ông Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Việc kiện toàn bộ máy nhân sự lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bứt phá của đặc khu, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch đẳng cấp quốc tế và đặc biệt là chuẩn bị cho việc đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, Phú Quốc đóng vai trò là cực tăng trưởng đột phá. Đồng thời, ông yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị đặc khu phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là xây dựng Phú Quốc sánh vai quốc tế, hướng tới một mô hình vượt trội như Singapore, thậm chí hơn Singapore và tới đây sẽ có những điều chỉnh về chính sách pháp luật để giao nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền cho đặc khu mạnh như một cấp tỉnh để Phú Quốc tiến nhanh hơn.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng đặc biệt lưu ý ban lãnh đạo mới cần tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, quản lý chặt chẽ đất đai, môi trường và giữ vững an ninh trật tự.

Nhận nhiệm vụ mới, Trung tướng Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cam kết sẽ dành toàn bộ tâm huyết, cùng tập thể giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và kỷ cương.

Theo Trung tướng Đinh Văn Nơi, đến nhận nhiệm vụ tại đặc khu Phú Quốc, mang theo tinh thần cầu thị và ý thức sâu sắc về trách nhiệm.

Với các cơ chế vượt trội sắp được ban hành và việc Phú Quốc được lựa chọn là nơi tổ chức năm APEC 2027, Trung tướng Đinh Văn Nơi cam kết sẽ cùng tập thể Đảng ủy cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, quyết tâm xây dựng Phú Quốc từng bước trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, đáng sống và là điểm đến hấp dẫn của quốc tế.

Ông Lê Quốc Anh (54 tuổi, quê ở An Giang) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quy hoạch; trình độ cao cấp chính trị. Ông từng làm Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang; Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên. Sau đó, ông Lê Quốc Anh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 và được điều động làm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc từ năm 2024. Ông Đinh Văn Nơi (50 tuổi, quê TP. Cần Thơ) là Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ từ năm 2016 và Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020.

Năm 2022, ông được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1/2023, ông được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng. Đến tháng 8/2024, Bộ Công an điều động ông Nơi đến giữ chức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ. Tháng 7/2025, ông Nơi được thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.