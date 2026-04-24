Từ nghỉ dưỡng đến trung tâm giải trí đa trải nghiệm

Thực tế cho thấy, mô hình phát triển dựa vào số lượng đã dần chạm ngưỡng. Áp lực lên hạ tầng, tài nguyên và chất lượng trải nghiệm buộc điểm đến phải tái cấu trúc. Trong bối cảnh đó, xu hướng dịch chuyển sang các tổ hợp du lịch tích hợp (Integrated Resort) - nơi lưu trú, giải trí, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm được quy tụ trong cùng một không gian đang trở thành hướng đi đáng chú ý. Phú Quốc không còn đơn thuần là một hòn đảo để nghỉ ngơi, sự xuất hiện của các tổ hợp du lịch tích hợp đang thay đổi hành vi tiêu dùng.

Mô hình này không chỉ kéo dài thời gian lưu trú mà còn gia tăng đáng kể mức chi tiêu. Một du khách không chỉ trả tiền cho phòng nghỉ, mà còn chi cho ẩm thực, mua sắm, giải trí ban ngày lẫn ban đêm, chăm sóc sức khỏe và các trải nghiệm cao cấp khác. Đây chính là cách nhiều điểm đến quốc tế như Singapore, Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ) đã nâng cao “giá trị trên mỗi khách” trong nhiều năm qua.

Tại Phú Quốc, xu hướng này đang dần hình thành, đặc biệt ở khu vực phía Bắc đảo, nơi tập trung các tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn. Sự thay đổi không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà còn ở cách thiết kế trải nghiệm: đa dạng, liên tục và có chiều sâu.

Corona Resort & Casino Phú Quốc tiên phong vận hành mô hình Integrated Resort tại Phú Quốc

Một trong những hạn chế trước đây của du lịch Phú Quốc là thiếu các hoạt động về đêm đủ sức giữ chân du khách. Khi mặt trời lặn, lựa chọn giải trí còn tương đối hạn chế, khiến thời gian chi tiêu bị rút ngắn.

Việc bổ sung các loại hình giải trí có chiều sâu, đặc biệt là những trải nghiệm mang tính quốc tế, đang giúp lấp đầy khoảng trống này. Trong đó, casino - vốn là một cấu phần quen thuộc trong các tổ hợp Integrated Resort trên thế giới, bắt đầu đóng vai trò đáng kể trong việc hoàn thiện hệ sinh thái du lịch.

Sau khi kết thúc chương trình thí điểm, tháng 11/2025, Corona Resort & Casino Phú Quốc trở thành casino đầu tiên tại Việt Nam nhận được giấy phép cho người Việt vào tham gia trải nghiệm một cách hợp pháp. Đây không chỉ là dấu mốc về chính sách mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới cho du lịch địa phương.

Hệ thống thiết bị hiện đại tại Casino Corona

Gia tăng giá trị trong mỗi chuyến đi

Bài toán nâng cao giá trị du khách không đơn thuần là tăng giá dịch vụ, mà cốt lõi nằm ở việc tạo ra nhiều lý do hơn để chi tiêu. Một hệ sinh thái trải nghiệm đủ phong phú sẽ khiến du khách “tự nguyện mở ví” thay vì bị “ép chi”.

Chuỗi khách sạn, nhà hàng cao cấp được tích hợp đồng bộ

Ở khía cạnh này, các tổ hợp du lịch tích hợp đang phát huy lợi thế khi có thể cung cấp chuỗi trải nghiệm liền mạch: từ nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực đến vui chơi có thưởng. Casino, khi được đặt đúng vai trò trong tổng thể đó, đã góp phần xây dựng môi trường vui chơi có thưởng, đặc biệt với nhóm khách trưởng thành, có nhu cầu giải trí đa dạng hơn.

Với nền tảng sẵn có về tài nguyên thiên nhiên, cùng sự đầu tư ngày càng bài bản vào hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội định vị lại mình, không chỉ là “thiên đường nghỉ dưỡng” mà còn là “trung tâm giải trí” đa trải nghiệm hàng đầu khu vực.

(Nguồn: Corona Resort & Casino Phú Quốc)