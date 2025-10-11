Bảng xếp hạng này nằm trong khuôn khổ giải thưởng Reader's choice Award do tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler (Mỹ) tổ chức thường niên.

Đây được xem là một trong những bảng xếp hạng uy tín nhất trong ngành du lịch thế giới. Với lịch sử hơn 3 thập kỷ, Reader’s Choice Awards được ví như “tiếng nói của người lữ hành”, là thước đo quan trọng về xu hướng và chất lượng dịch vụ du lịch quốc tế.

Ảnh chụp màn hình

Theo đó, năm nay, đảo Phú Quốc của Việt Nam vinh dự dẫn đầu trong bảng xếp hạng khu vực châu Á, với tổng điểm 95,51/100. Tiêu chí đánh giá dựa trên mức độ hài lòng với điểm đến về chất lượng dịch vụ, cảnh sắc, vẻ đẹp của các bãi biển, ẩm thực độc đáo cho đến sự hiếu khách.

Điểm số ấn tượng cũng đưa đảo ngọc của Việt Nam lọt vào top 3 toàn cầu, sau 2 đại diện đến từ Mỹ là Kiawah và Hilton Head, đồng thời vượt xa các tên tuổi nổi tiếng khác như Maldives (92,31), Maui (93,35), Bali (89,84) hay Phuket (84,62).

Với đường bờ biển dài 150km và vườn quốc gia rộng lớn, Phú Quốc được ví như "một viên ngọc nhiệt đới" ở Đông Nam Á.

Không chỉ có các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, Phú Quốc còn gây ấn tượng với các điểm tham quan độc đáo, những cuộc phiêu lưu ngoài trời hấp dẫn. Du khách có thể bơi lội, lặn biển, chèo thuyền kayak,...

Ảnh: The Week

Năm 2024, Phú Quốc cũng là điểm đến duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này của Condé Nast Traveler.

Trước đó, giải thưởng World's Best Awards 2024 do tạp chí du lịch nổi tiếng Travel+Leisure tổ chức cũng đã vinh danh Phú Quốc là hòn đảo tốt thứ 2 thế giới, sau Maldives.

Phú Quốc cũng lọt vào danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á theo DestinAsian. Ngoài ra, hòn đảo còn được Lonely Planet - một nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch - đánh giá là điểm đến du lịch biển hàng đầu thế giới, đồng thời được tờ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ca ngợi là điểm đến giúp du khách "thỏa mãn cả 5 giác quan".

Ra mắt năm 1987 ở New York (Mỹ), Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch nổi tiếng hàng đầu thế giới với những bài viết chuyên sâu, hình ảnh nghệ thuật và góc nhìn tinh tế về hành trình, văn hoá, ẩm thực và phong cách sống.

Với khẩu hiệu “Truth in Travel” (tạm dịch: Sự thật trong Du lịch), Condé Nast Traveler luôn nhấn mạnh trải nghiệm chân thực của du khách và được xem là nguồn tham khảo hàng đầu cho những người yêu khám phá trên toàn thế giới.