Khoảng 600 thí sinh thuộc hơn 200 đội đến từ 6 quốc gia sẽ hội tụ tại Phú Thọ, tranh tài về trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và Robotics tại vòng chung kết AIROC 2026.

Chiều 13/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC (AI IoT Robotics Challenge) 2026 tại tỉnh Phú Thọ.

Theo kế hoạch, vòng chung kết dự kiến thu hút khoảng 2.000 người tham dự. Trong đó, khoảng 600 thí sinh thuộc hơn 200 đội đến từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Ấn Độ.

Các đội sẽ tranh tài ở hai nội dung Regular và Open, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và công nghệ Robotics.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Lê Minh

Hoạt động thi đấu dự kiến diễn ra từ 7h đến 12h ngày 29/11. Từ 13h đến 14h30 cùng ngày sẽ diễn ra chương trình giao lưu, trải nghiệm các sản phẩm, mô hình và giải pháp công nghệ AI, IoT, Robotics cùng giáo dục STEM.

Lễ tổng kết, trao giải và bế mạc được tổ chức trong buổi chiều cùng ngày.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức rà soát tiến độ chuẩn bị về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, hậu cần, công tác đón tiếp đại biểu và thí sinh quốc tế; đồng thời kiểm tra các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan thường trực Ban Tổ chức, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp, an toàn và chu đáo.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, việc đăng cai AIROC 2026 nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, khơi dậy tư duy sáng tạo, phát triển kỹ năng số và năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ cho học sinh.

Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên trong nước giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ; mở rộng cơ hội hợp tác về giáo dục, khoa học và công nghệ, đồng thời quảng bá hình ảnh Phú Thọ tới các đoàn tham dự.

Đức Hoàng