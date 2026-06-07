Ở trận chung kết đơn nam giải Pickleball Michelob Ultra – châu Á mở rộng 2026 diễn ra vào chiều nay (7/6), giữa Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh diễn ra đầy kịch tính tại TP.HCM.

Phúc Huỳnh giành chức vô địch châu Á mở rộng 2026 sau trận chung kết đầy hấp dẫn với Lý Hoàng Nam

Phúc Huỳnh làm chủ thế trận ở set đấu đầu tiên, giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 21-13. Nhưng set 2 là cuộc so tài cân não, 2 bên bám đuổi nau từng điểm số. Phần thắng đã thuộc về Lý Hoàng Nam với tỷ số sát nút 23-21, nhờ kinh nghiệm và sự già rơ của mình.

Hòa 1-1 sau 2 set, Phúc Huỳnh và Lý Hoàng Nam bước vào set đấu quyết định, chơi đầy cống hiến và thăng hoa làm nên cuộc đôi công thật hấp dẫn. Niềm vui cuối cùng đã thuộc về tay vợt sinh năm 2000, với tỷ số 21-11.

Thắng chung cuộc 2-1 Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh chính thức trở thành quán quân nội dung đơn nam giải Pickleball châu Á mở rộng 2026.

Kết quả cũng đánh dấu chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Phúc Huỳnh trước ‘ngọn núi lớn’ Lý Hoàng Nam, kể từ tháng 9/2025, cũng như khiến đối thủ lỡ hẹn cú ăn 3 tại giải châu Á mở rộng 2026, sau khi đã vô địch nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Ở nội dung đơn nữ, chức vô địch thuộc về VĐV người Hà Lan, Roos Van Reek, người đã xuất sắc đánh bại Sophia Phương Anh 2-0 với tỷ số lần lượt là 21-11 và 21-12.