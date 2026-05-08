Giải Pickleball Michelob Ultra – châu Á mở rộng 2026, diễn ra tại TP.HCM, từ 4-7/6, quy tụ gần 600 VĐV hàng đầu trong nước và khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Lý Hoàng Nam đặt quyết tâm 'ôm' hết danh hiệu ở giải Pickleball châu Á mở rộng

Giải áp dụng thể thức Rally Scoring (tính điểm trực tiếp). Cụ thể, tại vòng bảng thi đấu theo thể thức BO1 rally 15, vòng loại trực tiếp áp dụng BO1 rally 21 và chung kết áp dụng BO3 rally 15.

BTC hi vọng, với cách tỉnh điểm này giải mang đến các trận đấu có tốc độ cao, tính cạnh tranh rõ nét và nhiều tình huống, chiến thuật hấp dẫn ở môn thể thao đang phát triển rất nhanh chóng tại Việt Nam, có tính kết nối cao.

Ở nội dung dành cho các VĐV chuyên nghiệp, tay vợt Lý Hoàng Nam xác nhận tham gia tranh tài ở cả 3 nội dung: đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ.

Tay vợt 29 tuổi đặt quyết tâm cao để đạt thành tích cao nhất, đặc biệt ở thế mạnh đơn nam. Anh cũng cho hay thêm, hy vọng tìm được đối tác ăn ý để ‘chiến’ tốt 2 nội dung còn lại.

Bên cạnh việc mở cửa tự do từ vòng bảng đến tứ kết nhằm mang pickleball đến gần hơn nữa đến mọi người, giải Pickleball châu Á mở rộng 2026 còn có sự đồng hành của FPT Play, với toàn bộ giải đấu sẽ được phát sóng độc quyền trên các nền tảng của đơn vị này.