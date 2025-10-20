Nhật Kim Anh dám đứng dậy sau đổ vỡ

Nhật Kim Anh vừa ra mắt MV Cát bụi dần tan trôi - sản phẩm tâm huyết được cô ấp ủ gần 3 năm.

Với lần tái xuất này, ca sĩ muốn mang đến hình ảnh khác biệt trong sự nghiệp của mình: Mạnh mẽ nhưng cũng đầy cảm xúc, gai góc nhưng vẫn mong manh.

Ca sĩ Nhật Kim Anh trong tạo hình nữ chiến binh.

Chia sẻ về dự án, Nhật Kim Anh bộc bạch: “Tôi muốn tạm quên đi hình ảnh quen thuộc của chính mình để bước vào hành trình mới với nhiều thử thách hơn.

Nữ chiến binh trong MV chính là bản ngã khác của tôi: Dám yêu, dám đau, dám đứng dậy và tỏa sáng”.

Ca sĩ mất nhiều thời gian thực hiện MV, trong đó cô dành hàng giờ mỗi ngày cùng ê-kíp phác thảo từng khung vẽ đồ họa, chỉnh sửa hiệu ứng đến chi tiết nhỏ nhất, theo dõi từng frame hình để đảm bảo sự chỉn chu nhất.

Nhật Kim Anh cũng dành thời gian cho lịch tập võ, vũ đạo. Cô nỗ lực rèn luyện để đảm bảo khi lên hình từng động tác, từng ánh mắt đạt đến độ “thật” nhất.

Việc diện trang phục bó sát đứng giữa khói lửa sân khấu, quay nhiều tiếng liền dưới ánh đèn khiến Nhật Kim Anh kiệt sức. Cô xem dự án âm nhạc không chỉ là đứa con tinh thần của riêng mình mà còn là kết quả của cả tập thể.

Nhật Kim Anh mong truyền động lực tích cực đến phụ nữ dịp 20/10.

Điểm nhấn của MV còn nằm ở việc tái hiện hành trình của một nữ chiến binh đi qua tình yêu với nhiều cung bậc: Từ rực rỡ đến vụn vỡ, từ mạnh mẽ đến mong manh.

Đó là hình ảnh ẩn dụ cho bản lĩnh phụ nữ hôm nay: Dám yêu hết mình, dám đối diện với mất mát và dám đứng dậy sau những vết thương.

Qua MV, nữ ca sĩ mong truyền tải một tuyên ngôn nghệ thuật về sự tái sinh - nơi phụ nữ không chỉ sống trong tình yêu, mà còn khẳng định sức mạnh và giá trị của chính mình.

Trailer MV "Cát bụi dần tan trôi" của Nhật Kim Anh

Phùng Khánh Linh vượt qua mất mát

Sau hơn 2 năm chuẩn bị, ca sĩ Phùng Khánh Linh phát hành album phòng thu thứ 3 mang tên Giữa một vạn người.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh.

Phùng Khánh Linh nói biết ơn âm nhạc, xem đó như “ngọn đèn dẫn lối về nhà giữa đêm phủ kín sương mờ”. Cô ví von những người yêu mình và mình yêu là những vì sao.

“Nhiều năm qua, tôi từng khao khát được nhìn thấy giữa hàng vạn người. Nhưng khi đi qua những biến cố, tôi nhận ra điều mình cần không phải ánh nhìn của người khác mà là khả năng nhìn thấy chính mình”, Phùng Khánh Linh tâm sự.

Ca sĩ đã trải qua nhiều vấp ngã, mất mát, thất vọng trong cuộc sống, tình yêu…

Album gồm 12 ca khúc, trong đó có 8 ca khúc hoàn toàn mới. Ca sĩ mong dự án sẽ là điểm tựa cho người nghe trong những khoảnh khắc bất ổn trong cuộc đời.

Phùng Khánh Linh quan niệm việc chấp nhận bản thân và giải thoát nỗi đau là cách giúp ta trở nên hoàn thiện hơn.

"Nếu bạn khóc cùng những bài hát này của tôi, hãy xem đó không chỉ là nước mắt mà còn là sự vỗ về những cảm xúc yếu ớt bên trong bạn và rồi niềm vui sẽ ở lại”, Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Trong album mới, nữ ca sĩ kết hợp cùng Đại Lâm, Phú Phạm, blossom… trong vai trò sản xuất âm nhạc. Phần mastering được thực hiện bởi Chris Gehringer - kỹ sư âm thanh từng cộng tác với Ariana Grande, Lady Gaga, Dua Lipa, Ed Sheeran…

Phùng Khánh Linh hóa thân nhân vật lấy cảm hứng từ nàng Odette trong vở ballet kinh điển "Hồ Thiên Nga" (Swan Lake) của Tchaikovsky.

Album là sự pha trộn giữa các chất liệu âm nhạc: Alternative pop, dream pop, punk và indie rock, tạo nên không gian vừa mơ màng vừa dữ dội.

MV "Khóc blóck" của Phùng Khánh Linh

Ảnh, clip: NVCC