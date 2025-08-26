Tỉ lệ hoàn thiện nhà cao - tín hiệu tích cực của thị trường BĐS

Tỷ lệ khách hàng quyết định đầu tư hoàn thiện ngay khi nhận nhà thô cho thấy một chuyển động tích cực trên thị trường bất động sản tại Tây Ninh.

Theo ông Nguyễn Tường Châu, chuyên gia bất động sản tại TP.HCM: “Đây là một chỉ báo quan trọng về “sức khỏe” của dự án. Trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng, việc khách hàng hoàn thiện ngay cho thấy họ an tâm về pháp lý, tin tưởng vào tiến độ bàn giao và kỳ vọng vào khả năng khai thác sinh lời”.

Theo giới đầu tư bất động sản tại đây, một vài yếu tố thực tế góp phần thúc đẩy tỷ lệ hoàn thiện cao ngay từ đợt 1 của dự án này bao gồm: sản phẩm nhà phố 1 trệt 1 lửng có thiết kế, diện tích sử dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu của gia đình trẻ cũng như nhà đầu tư muốn khai thác cho thuê hoặc kinh doanh.

Ngoài ra, vị trí nằm ngay trong Khu Công nghiệp Phước Đông cũng giúp cư dân tiếp cận nhanh với trường học, bệnh viện, siêu thị và khu thương mại, đồng thời hưởng lợi từ nguồn cầu thuê nhà lớn nhờ cộng đồng chuyên gia và lao động làm việc tại đây.

Bên cạnh đó, cam kết về pháp lý và bàn giao đúng tiến độ từ chủ đầu tư đã khiến khách hàng củng cố niềm tin, sẵn sàng đầu tư thêm cho phần hoàn thiện.

Theo đại diện Chủ đầu tư, chính sách tài chính linh hoạt cho phép nhận nhà chỉ từ 379 triệu đồng ban đầu, phần còn lại được hỗ trợ vay ngân hàng, cũng giúp giảm đáng kể áp lực dòng tiền và khuyến khích khách hàng sớm đưa căn nhà vào sử dụng.

Một số dãy nhà phố Phước Đông New City đang khẩn trương hoàn thiện

ngay khi nhận bàn giao

Tác động lên giá trị và cộng đồng cư dân

Mỗi chủ nhà bắt tay hoàn thiện cũng góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả khu dân cư. Khi nhiều chủ nhà cùng nâng cấp, cảnh quan và tiện ích nội khu được hoàn thiện đồng bộ, hoạt động thương mại sôi động hơn, từ đó nâng cao sức hút, cải thiện chất lượng sống và củng cố thanh khoản cho bất động sản tại dự án.

Một số dãy nhà phố Phước Đông New City đang khẩn trương hoàn thiện

ngay khi nhận bàn giao

Ông Hoàng Uy, nhà đầu tư tại TP.HCM nhận định: “Những dự án mà cư dân nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào sử dụng thường được xem là “dự án thật”, nơi nhịp sống hình thành ngay, tiện ích được khai thác tốt và giá trị tài sản tăng ổn định hơn so với những khu chỉ để đó chờ bán lại”.

Với những tín hiệu tích cực từ giai đoạn 1, dự án Phước Đông New City đang khẳng định sức hút tại thị trường Tây Ninh. Tỷ lệ hơn 50% khách hoàn thiện nhà ngay sau khi nhận bàn giao được coi là thước đo niềm tin và sức bật của dự án trong giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường hướng về nhu cầu thực, dự án Phước Đông New City phần nào cho thấy khả năng gia tăng giá trị dài hạn cho cộng đồng cư dân và nhà đầu tư.

Thông tin liên hệ Phước Đông New City:

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Minh Phú (MinhPhuLand) Địa chỉ: Số 5 Đường Số 1, KDC CityLand, Phường Hạnh Thông, TP.HCM

Văn phòng đại diện: Khu đô thị Phước Đông New City, Xã Hưng Thuận, Tỉnh Tây Ninh

Website: https://phuocdongnewcity.vn

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú)