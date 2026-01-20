Đây là chứng nhận vinh danh tổ chức có sự cam kết chân thành và thể hiện các giá trị, triết lý, thực hành chuyên nghiệp dựa trên Khoa học chăm sóc của Watson dành cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng.

Ban Giám đốc Tập đoàn y tế Phương Châu đón nhận Chứng nhận quốc Tế Lotus từ Watson Caring Science Institute, USA

Lễ đón nhận chứng nhận quốc tế Lotus diễn ra ngày 8/1/2026 tại BVQT Phương Châu. Tham dự buổi lễ có TS. Huỳnh Thanh Phong - Chủ tịch Hội Điều dưỡng TP Cần Thơ và khách mời, mạng lưới điều dưỡng trong và ngoài bệnh viện.

Tại lễ đón nhận, nhiều tham luận, kinh nghiệm, hỏi và đáp hay, tích cực liên quan đến công việc của điều dưỡng đã được chia sẻ, thể hiện tinh thần cùng nhau mang kiến thức điều dưỡng vào thực hành và nuôi dưỡng thông điệp làm nghề với tình yêu thương, thấu cảm.

Khách mời, đồng nghiệp từ mạng lưới điều dưỡng trong và ngoài bệnh viện tham dự sự kiện

Theo các chuyên gia, nền y tế hiện đại cần được xây dựng trên nền tảng an toàn và chuyên môn vững chắc. Nhưng có thể nói rằng, chất lượng trải nghiệm của người bệnh và mỗi nhân viên y tế chỉ thực sự trọn vẹn khi được đặt trong một hệ giá trị nhân văn, tôn trọng và lấy con người làm trọng tâm.

Chứng nhận Lotus không đơn thuần là một sự ghi nhận mang tính quốc tế. Đây là dấu mốc cho một hành trình chăm sóc có ý thức - nơi mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói, mỗi hành động chuyên môn đều mang theo sự tôn trọng, hiện diện trọn vẹn và trách nhiệm với từng người bệnh, từng khoảnh khắc tiếp xúc chăm sóc. Đối với đội ngũ lâm sàng, Lotus như một lời nhắc rằng: chất lượng điều trị không chỉ đo bằng kết quả, mà còn bằng cách họ đồng hành cùng người bệnh trong suốt hành trình chữa lành.

Văn hóa phụng sự từ tâm và chăm sóc tử tế tại Phương Châu là hành động cụ thể mỗi ngày với từng người bệnh.

Khoa học chăm sóc Watson là một lý thuyết điều dưỡng được công nhận học thuật, được xếp vào nhóm Grand Nursing Theories (lý thuyết điều dưỡng nền tảng).

Đại diện Phương Châu chia sẻ các tiêu chí của chứng nhận quốc tế Lotus

Một trong những tiêu chí thuộc Lotus được Phương Châu chọn đáp ứng gồm có:

Tiêu chí C: chăm sóc trải nghiệm với người bệnh hoặc gia đình của họ (Caring Moment). Đó là những quy trình tư vấn đầy đủ thông tin cần biết về quá trình điều trị cho người bệnh và gia đình họ từ bác sĩ - điều dưỡng - nhân viên y tế; sự nâng niu, âu yếm, dỗ dành từng đứa trẻ òa khóc vì sợ, vì đau; sự tận tâm hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong chăm sóc bản thân và con trẻ sơ sinh cho những người lần đầu làm mẹ…

Tiêu chí F: chăm sóc có sử dụng các phương thức chữa lành đầy sự quan tâm: liệu pháp giảm đau, thư giãn, chữa lành hỗ trợ quá trình điều trị phục hồi bằng mùi hương, yoga, âm thanh, hình ảnh... (dành cho người bệnh); duy trì các hoạt động tạo động lực, tri ân, lắng nghe, đối đãi tử tế với nhân viên y tế, gắn kết đội nhóm và dành một khoản ngân sách cố định cho những hoạt động hỗ trợ nhân viên khó khăn, thiện nguyện vì cộng đồng…

Nhân viên y tế Phương Châu cùng lời cam kết vì sự thụ hưởng y tế chất lượng ngày càng xứng đáng hơn nữa cho người bệnh và cộng đồng.

Chứng nhận quốc tế Lotus cũng là minh chứng và lời cam kết cho tầm nhìn - sứ mệnh của Phương Châu: cùng nhau xây dựng một môi trường chăm sóc nơi chuyên môn vững vàng đi cùng sự tử tế và kỹ thuật y khoa luôn song hành với sự thấu cảm và lòng nhân ái để người bệnh và cộng đồng được thụ hưởng dịch vụ y tế an toàn với chất lượng trải nghiệm ngày càng xứng đáng, an tâm và hạnh phúc hơn nữa.

Trên hành trình 15 năm miệt mài làm chất lượng, bên cạnh các chứng nhận chất lượng quốc tế mang tính an toàn, quy chuẩn-quy trình như JCI, RTAC, ISO… Phương Châu tiếp tục ghi dấu với chứng nhận Lotus.

(Nguồn: Bệnh viện quốc tế Phương Châu)