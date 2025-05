Sau khi sắp xếp 273 phường, xã, thị trấn thành 102 phường, xã mới, TPHCM dự kiến có khá nhiều phường diện tích chỉ đạt dưới 30% so với tiêu chuẩn, đặc biệt là các phường ở khu vực trung tâm. Trong đó, có 2 phường gần 1km2 và một số phường trong khoảng 1-1,3km2.

Cụ thể, sau sắp xếp, phường mới nhỏ nhất ở TPHCM có thể kể đến là Hòa Bình. Đây là phường được thành lập trên cơ sở nhập phường 5 và 14, quận 11, có diện tích 0,98km2 (đạt 17,82% so với tiêu chuẩn), dân số dự kiến 69.318 người.

Một góc TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Tiếp đến là phường Bàn Cờ mới (nhập phường 1, 2, 3, 5 và một phần phường 4, quận 3) có 0,99km2 (đạt 18% so với tiêu chuẩn), dân số 67.616 người.

Nối tiếp diện tích top 3 nhỏ nhất là phường Bình Tây mới (nhập phường 2, 9, quận 5) với 1,05km2 (đạt 19,09% so với tiêu chuẩn), dân số 63.293 người.

Vị trí thứ 4 là phường Khánh Hội mới (quận 4 hiện nay), sau sắp xếp có diện tích 1,07km2 (đạt 19,45% so với tiêu chuẩn), dân số 94.507 người.

Cũng trên địa bàn quận 4 này, phường Vĩnh Hội mới có diện tích 1,17km2 (đạt 21,27% so với tiêu chuẩn), dân số 63.015 người.

Quận Phú Nhuận có phường Cầu Kiệu mới diện tích 1,23km2 (đạt 22,36% so với tiêu chuẩn), dân số 62.663 người.

Cùng có diện tích 1,27km2 có phường Vườn Lài mới (quận 10 hiện nay) với quy mô dân số 104.076 người và phường Minh Phụng mới (quận 11), dân số 90.808 người.

Quận 5 cũng có thêm phường Chợ Quán mới ở mốc dưới 1,3km2. Được thành lập trên cơ sở nhập các phường 1, 2 và 4, sau sắp xếp, phường có 1,28 km2 (đạt 23,27% so với tiêu chuẩn), dân số 63.545 người.

Bên cạnh đó, phường Phú Lâm (quận 6 hiện nay), tuy diện tích tự nhiên 2km2, nhưng sau sắp xếp, tiêu chuẩn diện tích thấp nhất TPHCM (đạt 13,3%), dân số 87.513 người.

Ngoài ra, sau khi sắp xếp TPHCM có 3 xã có diện tích rộng nhất gồm: xã An Thới Đông (gần 258km2), Bình Khánh (158km2), Cần Giờ (157km2).

TPHCM mới: phường ở Bình Dương có quy mô dân số dẫn đầu

Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết thông qua hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 và Nghị quyết thông qua 34 hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

Theo đề án, tổng diện tích của TPHCM sau sáp nhập là hơn 6.772km² với dân số gần 14 triệu người. Sau sắp xếp, TPHCM mới có 163 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 112 phường, 50 xã và đặc khu Côn Đảo, giảm 273 đơn vị...

TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Huế

Một góc thành phố biển Vũng Tàu. Ảnh: Quang Hưng

Trong đó, xét về quy mô diện tích, TPHCM mới sẽ có 3 xã có diện tích lớn nhất, sau xã An Thới Đông (gần 258km2) của TPHCM, còn có 2 xã của Bình Dương sau sắp xếp là Phú Giáo (192,83km2) và Dầu Tiếng (182,68km2).

Bên cạnh đó, sau sắp xếp, TPHCM mới có 3 xã, phường đông dân nhất (trên 200.000 người). Cụ thể, phường Hiệp Bình với 215.638 người (479,2% so với tiêu chuẩn), phường Tăng Nhơn Phú với 208.233 người (426,74% so với tiêu chuẩn) và xã Bà Điểm với 204.289 người (1.276,81% so với tiêu chuẩn). Ba xã, phường này là kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở TPHCM.

Đặc biệt, sau sáp nhập, phường Dĩ An ở Bình Dương dẫn đầu quy mô dân số ở TPHCM mới, với 227.817 người.

Ngoài ra, các phường, xã còn lại của 2 tỉnh sáp nhập vào TPHCM đều có diện tích hàng chục km2, nên số phường có diện tích nhỏ của TPHCM mới hầu hết đều thuộc các quận trung tâm của thành phố như nêu trên.

Nơi Trung tâm hành chính - chính trị của TPHCM mới:

1. Số 86 Lê Thánh Tôn, Quận 1.

2. Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương: Đường Lê Lợi, phường Phú Chánh, thành phố Thủ Dầu Một (cơ sở 2).

3. Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (cơ sở 3).