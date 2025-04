Ngày 18/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức truy bắt các đối tượng trong đường dây vận chuyển 16 bánh heroin tại tỉnh Quảng Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ các đối tượng tại khu vực chân cầu Đại Phúc.

Theo đó, vào đêm 17/4, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo phương án truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn.

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng tăng cường tuần tra; các lực lượng thuộc Công an tỉnh thành lập 3 tổ chốt chặn theo tuyến quốc lộ 18 với tổng số trên 90 cán bộ.

Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp hỏi cung các đối tượng.

Đến khoảng 4h30 ngày 18/4, tại tổ chốt chặn của Công an tỉnh Bắc Ninh (khu vực chân cầu Đại Phúc, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh), Công an Bắc Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công 2 đối tượng trong chuyên án.

2 đối tượng bị bắt giữ là Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông (cùng SN 1994, đều trú huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng Hà Quang Sơn (áo trắng) tại cơ quan điều tra.

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận sau khi gây án xong và bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy đuổi, chúng đã điều khiển ô tô bỏ chạy rồi vứt bỏ xe tại tỉnh Quảng Ninh; sau đó nhiều lần bắt taxi để tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao đối tượng Sơn và Đông cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý.

Đối tượng Hoàng Văn Đông (giữa) tại cơ quan điều tra.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, tối 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm. Trong quá trình này, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) đã trúng đạn, hy sinh. Lực lượng công an đã bắt giữ được một số đối tượng, thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.