Chiều 7/7, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại PJICO.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang (50 tuổi), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc "Nhận hối lộ".

Ngoài bà Giang, có 8 đối tượng khác bị khởi tố gồm: Ông Đào Nam Hải - nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrolimex; ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Ông Đặng Quang Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Giám định bồi thường xe cơ giới; ông Đinh Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Giám định bồi thường xe cơ giới;

Nguyễn Đình Sơn, Nguyễn Ngọc Thắng, Lê Nam Dương, Võ Hoàng Phúc - đều là giám định viên Ban Giám định bồi thường xe cơ giới.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) được thành lập giữa năm 1995. Đây là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, vốn điều lệ ban đầu 53 tỷ đồng và 5 chi nhánh trực thuộc.

Ông Đào Nam Hải sinh ngày 11/8/1974 tại Hải Phòng. Ông Hải là thạc sỹ luật, thạc sỹ quản trị kinh doanh, từng giữ chức vụ Tổng giám đốc PJICO trước khi được giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Tại PJICO, ông Đào Nam Hải đã trải qua nhiều vị trí quan trọng. Ông Hải là thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc doanh nghiệp này trong suốt 8 năm, từ 2014-2022.

Ông Đào Nam Hải

Người kế nhiệm ông Hải là bà Nguyễn Thị Hương Giang, người có gần 30 năm gắn bó với doanh nghiệp.

Sinh năm 1975 tại Hải Dương, bà Giang có bằng Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm tại Đại học Nantes (Pháp), Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hệ rút gọn tại Đại học Andrews (Mỹ).

Bà Giang gia nhập PJICO từ giữa năm 1997 với vị trí chuyên viên phòng Bảo hiểm tài sản kỹ thuật. Sau đó, bà đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, như: Phó Trưởng phòng Tái bảo hiểm, Trưởng phòng Bảo hiểm tài sản kỹ thuật, rồi Phó Tổng giám đốc PJICO.

Tháng 3/2022, bà Nguyễn Thị Hương Giang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PJICO, kế nhiệm ông Đào Nam Hải - người sau đó trở thành Tổng giám đốc Petrolimex.

Đến tháng 4/2022, bà Giang tiếp tục được giao trọng trách Ủy viên HĐQT tại công ty bảo hiểm này.

Bán bảo hiểm ô tô là nghiệp vụ “xương sống”

Năm 2018, PJICO có tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc là hơn 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 144 tỷ đồng. Năm 2019 doanh thu phí bảo hiểm gốc là trên 3.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế trên 162 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2024, PJICO chiếm 5,5% thị phần quy mô doanh thu bảo hiểm gốc và xếp thứ 6 toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Các lĩnh vực kinh doanh chính của PJICO gồm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm cháy nổ/tài sản hỗn hợp, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm dự án kỹ thuật.

Trong số đó, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới được PJICO coi là nghiệp vụ “xương sống” và có độ phủ 100% các đơn vị thành viên.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, tổng doanh thu của PJICO trong năm ngoái đạt 5.279 tỷ đồng, tăng 8,9% và đạt 110,7% kế hoạch được giao. Đây là lần đầu tiên tổng doanh thu của công ty vượt mốc 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm gốc đạt 4.396,5 tỷ đồng, tăng 9,3%.

Trừ chi phí, doanh nghiệp thu về khoản lợi nhuận trước thuế 291,2 tỷ đồng. Theo đó, PJICO là một trong những "đại gia" top đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu bảo hiểm gốc năm 2024, bảo hiểm xe cơ giới đóng góp tới 1.639 tỷ đồng. Con số này không chỉ vượt kế hoạch mà còn tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Bảo hiểm xe cơ giới là "gà đẻ trứng vàng" của PJICO.

Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới cũng chiếm tỷ trọng áp đảo 37,3% trong tổng doanh thu bảo hiểm gốc của PJICO năm 2024, vượt trội so với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm còn lại.

Trong đó, riêng bảo hiểm ô tô đạt doanh thu 1.573 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ; Bồi thường giữ lại (số tiền bồi thường do PJICO trực tiếp chi trả - PV) ở mức 888,8 tỷ đồng, chiếm 57,4% doanh thu giữ lại và giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Nghiệp vụ mô tô, xe máy đạt doanh thu 65,3 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ; Bồi thường giữ lại ở mức 2,7 tỷ đồng, chiếm 4,2% doanh thu giữ lại, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo báo cáo này, năm 2025, PJICO tiếp tục xác định bảo hiểm xe cơ giới là nghiệp vụ chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong bối cảnh mảng này đang gặp nhiều khó khăn do lực cầu thị trường yếu, cạnh tranh về chi phí giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt.

Bên cạnh đó, với định hướng tiết giảm chi phí tương đương 5% doanh thu của nghiệp vụ này, dự kiến doanh thu của bảo hiểm xe cơ giới năm 2025 sẽ không tăng trưởng.

Tuy nhiên, trong quý I năm 2025, bảo hiểm xe cơ giới vẫn là "gà đẻ trứng vàng" của PJICO khi mang về gần 410 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc. Con số này đã vượt xa doanh thu của các nghiệp vụ bảo hiểm khác, trong khi chi phí bồi thường xấp xỉ 213 tỷ đồng.

Năm 2025, PJICO đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.400 tỷ đồng, tương đương số thực hiện năm 2024; doanh thu từ tái bảo hiểm là 214 tỷ đồng; từ hoạt động đầu tư tài chính 220 tỷ đồng và từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng là 15 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 306 tỷ đồng.