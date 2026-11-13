HLV Mauricio Pochettino đã đồng ý trở thành tân HLV trưởng Manchester United, với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi.

Đội chủ sân Old Trafford chấp nhận chi 7,4 triệu bảng để giải phóng nhà cầm quân người Argentina khỏi giao kèo với Liên đoàn Bóng đá Mỹ.

Pochettino nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford sau khi Michael Carrick bị sa thải.

Pochettino sẽ tiếp quản ghế nóng ở Old Trafford - Ảnh: Standard

Theo The Athletic, HLV 54 tuổi vừa đạt thỏa thuận ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với MU. Thương vụ có thể được công bố ngay trong hôm nay (13/11).

Pochettino sẽ ra mắt trên cương vị mới ở trận gặp Liverpool ngày 22/11, ngay sau đợt tập trung các đội tuyển quốc gia.

Trước khi sang Manchester, ông dự kiến vẫn dẫn dắt tuyển Mỹ trong hai lượt trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti. Lượt đi diễn ra vào thứ Bảy, lượt về vào thứ Ba tuần sau.

Trong 2 năm huấn luyện tuyển Mỹ, Pochettino đưa đội tuyển xứ cờ hoa vào vòng 1/8 World Cup diễn ra trên sân nhà hồi hè. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh, từng cầm quân ở Southampton, Tottenham và Chelsea.

Michael Carrick mất việc sau khởi đầu bết bát của Man Utd. Quỷ đỏ chỉ thắng 1 và thua 4 trong 10 vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, qua đó rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Sáng thứ Năm (12/11), Carrick lái xe đến trung tâm huấn luyện Carrington lần cuối trên cương vị HLV trưởng. Ông có mặt lúc 7h50 và rời đi khoảng 10h15, chỉ vài phút trước khi CLB thông báo sa thải.