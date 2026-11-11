Theo các nguồn tin, Joel Glazer đã trực tiếp can thiệp, yêu cầu bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV trưởng tiếp theo của MU, thế chỗ Michael Carrick.

Michael Carrick được dự đoán sẽ bị sa thải khi MU trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 4 thập kỷ.

Tương lai của ông sẽ được định đoạt trong cuộc họp giữa các lãnh đạo đội bóng ở Monaco hôm nay. Tại đây, Omar Berrada và Jason Wilcox dự kiến đề xuất với Sir Jim Ratcliffe việc thay HLV mới.

Pochettino nhiều khả năng sẽ thay Carrick dẫn dắt MU - Ảnh: F365

Ratcliffe nắm quyền điều hành các vấn đề bóng đá tại MU, nhưng nhà Glazer vẫn là cổ đông lớn nhất và khó có khả năng thông qua những quyết định mà họ không tán thành.

Gia đình chủ sở hữu người Mỹ muốn thay Carrick bằng Mauricio Pochettino - người đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Chiến lược gia người Argentina còn giao kèo với tuyển Mỹ đến năm 2030. Tuy nhiên, MU có thể chi 7 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của ông.

Theo The i Paper, nhà Glazer từng hai lần phỏng vấn Pochettino trong quá khứ, nhưng cuối cùng lại lựa chọn Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag.

Nguồn tin cho biết, các cổ đông lớn nhất của MU quyết tâm không "lặp lại sai lầm" bằng việc bỏ qua Pochettino lần thứ ba.

Nhà Glazer có quan hệ thân thiết với tỷ phú Ken Griffin, chủ một quỹ đầu cơ góp tiền tài trợ cho bản hợp đồng gia hạn mà Pochettino ký với tuyển Mỹ hè vừa qua.

Cựu HLV Tottenham sẵn sàng đàm phán với MU nếu đội bóng chủ động tiếp cận mời ông về dẫn dắt.

MU sẽ lựa chọn hướng đi nào vẫn còn là dấu hỏi. Eddie Howe cũng là ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, ông đã không được lựa chọn khi MU quyết định giữ Carrick sau cuộc họp khẩn hồi tháng trước.