Thông qua báo cáo đánh giá 10 năm PROFIT500, Vietnam Report chỉ ra 3 trụ cột định hình năng lực cạnh tranh cốt lõi bao gồm quy mô thị trường, hiệu quả quản trị tài chính và tốc độ chuyển đổi số gắn liền với thực hành ESG.

Trải qua một thập kỷ đầy biến động, nền kinh tế Việt Nam đã chứng kiến những bước chuyển mình mang tính lịch sử. Từ giai đoạn bứt phá của làn sóng đổi mới, sự bùng nổ của các chuỗi cung ứng toàn cầu, cho đến những “cơn địa chấn” do dịch bệnh, biến động địa chính trị hay sức ép lạm phát và suy giảm cầu tiêu dùng toàn thế giới - tất cả đã tạo nên một phép thử khắc nghiệt đối với sức bền của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Trong bối cảnh đó, Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố thường niên từ năm 2017, cung cấp một góc nhìn có hệ thống về hiệu quả kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Nhìn lại 10 năm PROFIT500: “Tấm bản đồ” luôn trong trạng thái vận động

Từ năm 2017 - 2026, trong 10 kỳ công bố, PROFIT500 đã ghi nhận 1.828 lượt doanh nghiệp từng góp mặt trong bảng xếp hạng. Con số này phác họa một thực tế sinh động: bản đồ lợi nhuận của doanh nghiệp Việt luôn trong trạng thái vận động. Sức ép cạnh tranh, sự thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng, khả năng thích ứng với biến động và nắm bắt cơ hội từ thị trường… liên tục ảnh hưởng đến vị trí của các doanh nghiệp.

Bên cạnh sự dịch chuyển về thành phần và thứ hạng, dữ liệu cũng cho thấy một bộ phận doanh nghiệp duy trì được sự hiện diện liên tục trong PROFIT500. Theo thống kê của Vietnam Report, có 108 doanh nghiệp duy trì sự hiện diện xuyên suốt giai đoạn này - những “người khổng lồ” có nền tảng quản trị vững chắc, tài chính ổn định và năng lực duy trì hiệu quả kinh doanh vượt qua nhiều chu kỳ biến động.

Xét trên toàn bảng xếp hạng giai đoạn 2017 - 2026, cơ cấu phân bổ lợi nhuận trước thuế có sự tập trung cao ở nhóm doanh nghiệp dẫn đầu: Top 100 đóng góp khoảng 80 - 82%, riêng Top 50 chiếm xấp xỉ 70%. Tuy nhiên, tỷ trọng của Top 10 đã giảm từ 41% năm 2017 xuống 36,2% năm 2026, trong khi Top 100 duy trì ổn định ở mức 81,8%, cho thấy lợi nhuận vẫn tập trung ở nhóm dẫn đầu nhưng được phân bổ rộng hơn trong phạm vi Top 100.

Về cơ cấu ngành, Tài chính tiếp tục khẳng định vai trò “mạch máu” của nền kinh tế khi đóng góp tỷ trọng lợi nhuận vượt trội và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ quy mô tài sản lớn và năng lực chuyển đổi số mạnh mẽ.

Ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng dù trải qua nhiều giai đoạn trầm lắng và tái cấu trúc sâu rộng vẫn giữ vai trò trụ cột, từng bước phục hồi nhờ năng lực tái cơ cấu nợ và tập trung vào sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực.

Ngành Thực phẩm - Đồ uống, Bán lẻ chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp nội địa nhờ quy mô tiêu dùng nội địa mở rộng và xu hướng tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, ngành Công nghiệp - Năng lượng - Viễn thông đóng vai trò là “bệ đỡ” hạ tầng, đảm bảo an ninh năng lượng và kết nối số cho toàn bộ nền kinh tế.

PROFIT500 năm 2026 - Dấu mốc mới trên bản đồ lợi nhuận doanh nghiệp Việt

Lợi nhuận không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh tại một thời điểm, mà còn cho thấy khả năng khai thác nguồn lực, kiểm soát rủi ro và duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngày nay, bài toán lợi nhuận ngày càng gắn với khả năng chuyển hóa lợi thế thị trường thành hiệu quả thực chất, đồng thời duy trì nguồn lực cho đầu tư và tăng trưởng dài hạn.

Từ kết quả khảo sát doanh nghiệp và phân tích dữ liệu qua nhiều năm, Vietnam Report nhận diện ba trụ cột định hình năng lực tạo lợi nhuận của doanh nghiệp, bao gồm: (1) Vị thế thị trường và quy mô hoạt động; (2) Hiệu quả vận hành và quản trị tài chính; (3) Năng lực đổi mới thông qua chuyển đổi số và thực hành ESG.

Những chuyển động của bản đồ lợi nhuận qua một thập kỷ tạo nên bối cảnh đáng chú ý cho kỳ công bố PROFIT500 năm nay. Được tổ chức vào ngày 22/10 tại Hà Nội, Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2026 & The 108 Titans là dịp để tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nổi bật, đồng thời nhìn lại hành trình phát triển của PROFIT500, từ đó làm rõ hơn vai trò của năng lực tạo lợi nhuận đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Một thập kỷ là dấu mốc để nhìn lại, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những câu hỏi mới về tương lai. Khi môi trường kinh doanh tiếp tục biến động và yêu cầu về hiệu quả ngày càng cao, bản đồ lợi nhuận sẽ tiếp tục được định hình bởi những doanh nghiệp biết khai thác cơ hội, quản trị nguồn lực và đổi mới sáng tạo. Rời xa cuộc đua tăng trưởng nóng bằng mọi giá để bước vào cuộc đua hiệu quả bền vững là lựa chọn sống còn của doanh nghiệp. Những đại diện xuất sắc được xướng tên trong Bảng xếp hạng PROFIT500 sắp tới hứa hẹn tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn, khẳng định vị thế và bản lĩnh của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

(Nguồn: Vietnam Report)