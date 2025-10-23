Hoàn thiện khái niệm bắp rang bơ theo tinh thần Việt

Chỉ sau ba năm ra mắt, Ngôi nhà Bỏng ngô nhanh chóng trở thành hiện tượng của thị trường bán lẻ thức ăn vặt. Thành công của chuỗi cửa hàng bắp rang bơ tươi tiên phong tại Việt Nam này không chỉ nằm ở lợi thế đi đầu mà là tổng hoà của ba yếu tố: hương vị đặc biệt, nguyên liệu cao cấp và dùng văn hoá bản địa để thuần Việt giá trị của sản phẩm.

Ngôi nhà Bỏng ngô là cửa hàng đại diện (flagship) của thương hiệu bắp rang bơ Propercorn Việt Nam. Nhà sáng lập thương hiệu tìm thấy cảm hứng đặc biệt khi nghiên cứu lịch sử kinh doanh của một số thương hiệu nổi tiếng Mỹ có tuổi đời cả trăm năm với mặt hàng duy nhất là bắp rang bơ. Tham vọng xây dựng một thương hiệu bắp rang bơ Việt trăm năm tuổi đã thôi thúc người sáng lập cho ra đời chuỗi cửa hàng bán sản phẩm này, vượt lên trên câu chuyện lợi nhuận tức thời.

Ngôi nhà Bỏng ngô đã có mặt tại 14 địa điểm Hà Nội

Mục tiêu bản địa hoá món ăn vặt phổ biến toàn cầu đã thúc đẩy nhà sáng lập và các cộng sự của Propercorn Việt Nam nghiêm túc đầu tư nghiên cứu công thức sản xuất bắp rang bơ tươi riêng. Hai sáng tạo được chủ thương hiệu tâm đắc nhất là việc thay thế muối tinh luyện bằng muối biển Bắc của Việt Nam và thay thế đường tinh luyện bằng mạch nha Quảng Ngãi.

Việc đưa mạch nha Quảng Ngãi và muối biển Bắc vào công thức bắp rang bơ tươi đã tạo ra “tính Việt” cho bỏng ngô Propercorn Việt Nam ngay tại thị trường trong nước, làm cho thương hiệu trở nên khác biệt và cao cấp hơn so với nhiều nhãn hàng bắp rang bơ đóng gói của Mỹ, Singapore hay Trung Quốc đang gia nhập thị trường Việt Nam.

Đa dạng các hương vị "Việt" cho khách hàng trải nghiệm

Nuôi dưỡng hồn Việt trong từng khoảnh khắc snacking

Một trong những lý do khiến các sản phẩm bắp rang bơ tươi của Ngôi nhà Bỏng ngô thu hút người tiêu dùng trẻ chính là bao bì sản phẩm bắt mắt. Mỗi dòng sản phẩm khác nhau lại có một mẫu bao bì khác nhau, chứa đựng nhiều yếu tố mang tính biểu tượng nghệ thuật và văn hoá dân gian truyền thống của người Việt.

Điển hình như mẫu bao bì “Vert” lấy tên và màu men xanh đồng trổ bông của dòng gốm Biên Hoà nổi tiếng - màu men duy nhất của gốm Việt được định danh quốc tế bằng tên gọi “vert de Bien Hoa”.

Nhà sáng lập thương hiệu tiết lộ, hoạ tiết trên bao bì cũng trích từ bức tranh trên chiếc bình gốm Biên Hoà cổ thuộc bộ sưu tập cá nhân mà Ngôi nhà Bỏng ngô được độc quyền sử dụng.

Sản phẩm Vert mang đậm nét văn hóa dân gian

Bộ tem Tố nữ trên các hộp sản phẩm “Proper One” và “Proper Cinema” được chuyển thể từ bộ tranh kính được đặt hàng riêng, do nghệ nhân tranh kính nổi tiếng Trần Văn Nhanh sao chép từ tứ bình Tố nữ đồ nổi tiếng của tranh dân gian Hàng Trống.

Việc dùng nghệ thuật để nâng tầm giá trị cho thương hiệu thường là cách của những doanh nghiệp lớn bởi sự đầu tư tốn kém và chưa cho hiệu quả ngay. Do đó, khi một thương hiệu bắp rang bơ tươi của Việt Nam “dám” chơi nghệ thuật, đưa nghệ thuật vào sản phẩm ẩm thực tưởng như dân dã, người tiêu dùng tinh tế có thể cảm nhận được trong đó một cam kết ngầm nghiêm túc, trách nhiệm, bền vững cho chất lượng sản phẩm và tâm huyết của chủ thương hiệu.

Bộ tem tranh Tố nữ

Cuộc chơi này vừa nằm trong chiến lược bản địa hoá văn hoá bắp rang bơ, vừa thông qua văn hoá bắp rang bơ để toàn cầu hoá các giá trị bản địa, đưa văn hoá Việt, tinh thần Việt bước ra thế giới.

Giá trị nghệ thuật cũng chính là phần chìm của tảng băng giá trị làm nên định vị thương hiệu “Gourmet Popcorn” - Bỏng ngô cao cấp.

“Chất thật sự” và quy trình vì tầm nhìn trăm năm

Chủ thương hiệu Propercorn Việt Nam chia sẻ, người làm kinh doanh không thể không quan tâm lợi nhuận. Nhưng ở đây, mục tiêu lợi nhuận là mục tiêu thứ cấp.

Ngay từ khi bắt đầu hành trình, Ngôi nhà Bỏng ngô - Propercorn Việt Nam đã thiết lập quy trình tự sản xuất bắp rang bơ tươi theo tiêu chuẩn cao. Hạt ngô để nổ bỏng là giống ngô không biến đổi gen nhập khẩu trực tiếp từ Illinois - một phần của vành đai ngô nổi tiếng nước Mỹ. Các loại máy nổ ngô chuyên dụng, tủ sấy đến bao bì đạt tiêu chuẩn đều không có ở Việt Nam, bắt buộc phải nhập khẩu.

Bên cạnh đó, sản phẩm không dùng chất tạo màu, chất bảo quản hay bất kỳ hóa chất thực phẩm nào.

"Nghệ nhân" của nhà ProperCorn Việt Nam đang sản xuất từng mẻ nhỏ bắp rang bơ

Bỏng ngô tươi tại Ngôi nhà Bỏng ngô được chế biến thủ công, sự chuyên tâm lành nghề và khéo léo sáng tạo của người thợ sản xuất tạo nên hương vị riêng chất thật sự cho từng hạt bỏng, khác biệt với sản phẩm bỏng ngô công nghiệp.

Trong 5 năm tới, Ngôi nhà Bỏng ngô đặt mục tiêu mở rộng 100 cửa hàng, trở thành thương hiệu tiên phong và chuyên sâu trong ngành bỏng ngô tại Việt Nam.

Thùy Linh