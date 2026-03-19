Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh và Tuần lễ Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo vàChuyển đổi số, mở ra một hướng tiếp cận mới: hợp tác giữa địa phương và đại học công nghệ như một động lực phát triển dài hạn, gắn kết đào tạo – nghiên cứu – ứng dụng – hệ sinh thái.

PSG.TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (ngoài cùng bên trái) cùng các lãnh đạo đơn vị ký kết hợp tác với UBND tỉnh Tây Ninh.

Ba mục tiêu chiến lược cho phát triển số tại địa phương

Thỏa thuận hợp tác được xây dựng với định hướng rõ ràng, tập trung vào ba mục tiêu chiến lược:

Phát triển nguồn nhân lực số: Tây Ninh hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân có năng lực ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số. AI vừa là công cụ, vừa là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Các đại biểu chụp hình kỉ niệm sau ký kết.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI: Việc đưa công nghệ vào quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội được xác định là giải pháp then chốt để nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của địa phương.

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Mô hình kết nối giữa chính quyền – viện, trường – doanh nghiệp – nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để hình thành các ý tưởng, sản phẩm và doanh nghiệp công nghệ mới.

Sáu chương trình hợp tác trọng tâm

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, hai bên thống nhất triển khai 6 chương trình hợp tác lớn:

Phổ cập năng lực AI và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”: Trang bị kỹ năng AI thực tiễn cho cán bộ, người dân và học sinh, góp phần nâng cao năng suất lao động và phổ cập năng lực số toàn xã hội.

Các mô hình PTIT mang đến tuần lễ Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phát triển kinh tế số và đo lường kinh tế số trong GRDP: Xây dựng các mô hình định lượng để đánh giá đóng góp của kinh tế số, hỗ trợ hoạch định chính sách phát triển.

Nghiên cứu bộ chỉ số chuyển đổi kép (Digital & Green Maturity Index): Kết hợp chuyển đổi số với phát triển bền vững, đo lường mức độ “xanh hóa” và hiệu quả chuyển đổi của doanh nghiệp.

Phát triển Kinh tế tầm thấp (Low-Altitude Economy): Ứng dụng UAV, robot và hạ tầng số trong các lĩnh vực nông nghiệp, logistics, y tế và an ninh.

UVA tại gian hàng triễn lãm PTIT trong ngày hội Khoa học công nghệ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh

Phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Xây dựng mô hình đổi mới sáng tạo mở, kết nối nguồn lực “4 nhà” để giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài: Phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin, AI, dữ liệu và các lĩnh vực kỹ thuật trọng điểm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.

Từ phòng thí nghiệm đến thực tiễn địa phương

Trong khuôn khổ sự kiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã giới thiệu nhiều giải pháp khoa học công nghệ đã nghiên cứu và ứng dụng thành công, tập trung vào các lĩnh vực:

- trí tuệ nhân tạo (AI)

- chuyển đổi số

- giáo dục số và học liệu số

- công nghệ mạng và an toàn thông tin

Các giải pháp này không chỉ mang tính nghiên cứu mà còn có khả năng triển khai thực tế, góp phần giải quyết các bài toán cụ thể của địa phương.

Thông qua hợp tác, các chương trình đào tạo và học bổng cũng được triển khai, góp phần định hướng nghề nghiệp và tạo cơ hội tiếp cận giáo dục công nghệ chất lượng cao cho học sinh, sinh viên tại Tây Ninh.

Các đại biểu tham quan và nghe thuyết trình gian hàng của PTIT (Hình ảnh_ Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh)

Hướng tới mô hình hợp tác địa phương – đại học công nghệ kiểu mẫu

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được kỳ vọng sẽ góp phần:

- nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

- thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

- phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

- hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững

Đây không chỉ là một thỏa thuận hợp tác, mà còn là bước đi quan trọng trong việc định hình mô hình hợp tác giữa địa phương và đại học công nghệ, nơi tri thức được chuyển hóa thành năng lực phát triển thực tiễn.

(Nguồn: PTIT)