Quỹ đất công nghiệp dồi dào, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới

Nằm ở vị trí chiến lược trong vùng Đông Nam Bộ và kết nối trực tiếp với vùng Tây Nam Bộ, Tây Ninh đang hoàn thiện hệ thống giao thông với nhiều nút giao cao tốc quan trọng, kết nối đồng bộ với các cảng quốc tế và cửa khẩu lớn. Điều này không chỉ thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa mà còn thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics.

Theo ông Trương Thanh Liêm - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, việc mở rộng địa giới hành chính đã giúp Tây Ninh có quỹ đất công nghiệp được quy hoạch đến năm 2030 lên tới 16.800 ha với 59 khu công nghiệp (KCN). Hiện nay, tỉnh có 32 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với tổng diện tích quy hoạch hơn 9.473 ha. Đáng chú ý, tỉnh có 994,5 ha đất công nghiệp sạch sẵn sàng cho thuê với đơn giá từ 80 đến 275 USD/m² tùy vị trí.

Khởi công dự án đầu tư hạ tầng KCN Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bên cạnh đó, Tây Ninh còn sở hữu 3 khu kinh tế cửa khẩu là Mộc Bài, Xa Mát và Long An với tổng diện tích quy hoạch 68.561 ha. Việc phát triển các KCN này sẽ giúp địa phương tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và hình thành chuỗi đô thị - dịch vụ - công nghiệp mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Định hướng phát triển xanh, thông minh và thu hút đầu tư chất lượng

Tây Ninh đã định hướng ưu tiên phát triển các KCN xanh, thông minh và sinh thái. Tỉnh đặc biệt chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường thuộc các lĩnh vực như chế biến - chế tạo, công nghiệp phụ trợ, logistics và các dịch vụ hiện đại.

Điểm cộng lớn khi đầu tư vào Tây Ninh là sự đồng hành kịp thời, chủ động của chính quyền các cấp. Những khó khăn trong quá trình triển khai dự án được tháo gỡ nhanh chóng, tạo tâm lý an tâm, tin tưởng cho nhà đầu tư.

Ngay từ đầu năm 2025, các KCN của Tây Ninh đã cấp chứng nhận đầu tư cho 103 dự án mới, bao gồm 76 dự án FDI với tổng vốn hơn 535 triệu USD và 27 dự án trong nước với tổng vốn hơn 7.055 tỉ đồng. Cùng với đó, 112 dự án điều chỉnh tăng vốn cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư tại tỉnh.

Đáng chú ý, nhiều dự án lớn đã “đổ bộ” vào Tây Ninh trong 6 tháng đầu năm như: Nhà máy chế biến thực phẩm Vifon - Long An, trị giá gần 71 triệu USD; Nhà máy sản xuất dược phẩm sinh học và thiết bị y tế của Promea, trị giá 8 triệu USD.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi Lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng KCN Thủ Thừa

Một dự án quan trọng khác vừa được tỉnh khởi công đầu tư hạ tầng KCN Thủ Thừa do Công ty Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 170 ha và tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, dự án này là dự án đầu tiên được triển khai xây dựng sau khi tỉnh Tây Ninh được sáp nhập, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới đầy tiềm năng.

KCN Thủ Thừa được định hướng thu hút các ngành chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện - điện tử, logistics và một số lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 20.000 - 25.000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập người dân, ổn định an sinh xã hội và tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Tây Ninh cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

Tính đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã thu hút được tổng cộng 2.490 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17,3 tỷ USD từ FDI và 217.517 tỷ đồng từ các dự án trong nước. Những dự án này đã tạo việc làm cho khoảng 350.000 công nhân lao động.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương luôn xác định doanh nghiệp là động lực trung tâm cho sự phát triển. Với tinh thần "đồng hành cùng nhà đầu tư", Tây Ninh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đầu tư vào hạ tầng giao thông và logistics để tạo kết nối liên vùng hiệu quả.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Tây Ninh sẽ tập trung chuyển dịch mô hình tăng trưởng, ưu tiên các ngành công nghiệp mũi nhọn để trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư chất lượng cao.

Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu chiến lược: phát triển các KCN xanh, thông minh và sinh thái. Đồng thời, các KCN hiện hữu sẽ được nâng cấp theo hướng hiện đại, bền vững và chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu bằng đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Đồng thời, tỉnh cũng đang ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như: Bán dẫn; Công nghiệp hỗ trợ; Chế biến; Năng lượng tái tạo; Dược phẩm và thiết bị y tế

Để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, an toàn và minh bạch cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, tỉnh cũng tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và định kỳ tổ chức các hội nghị chuyên đề để chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo dựng niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp…

Vĩnh Phú