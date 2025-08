Cặp đôi là khách mời trong sự kiện VietNam Love diễn ra tối 5/8 tại TPHCM. Puka diện váy ngắn, được ông xã Gin Tuấn Kiệt kề cận chăm sóc chu đáo.

Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện trước truyền thông sau 3 tháng sinh con đầu lòng.

Gin Tuấn Kiệt và Puka. Ảnh: FBNV

Phát biểu ở sự kiện, Puka nói run vì vừa sinh em bé xong, cô như mất một nửa ký ức, khả năng ăn nói không lưu loát như trước. Cô xin phép nói ngắn gọn vì sợ “nói dài thành nói dở”.

“Vợ chồng tôi rất vui và vinh dự vì được đồng hành cùng chương trình. Tình yêu nước ai cũng có, chúng tôi muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa đến các bạn trẻ”, Puka chia sẻ.

Clip Puka chia sẻ

Vợ chồng Puka – Gin Tuấn Kiệt cũng là đại sứ hình ảnh cho dự án, cùng khoảng 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng, nhà báo… truyền cảm hứng mạnh mẽ, góp phần quảng bá du lịch, phát huy vẻ đẹp của quê hương đất nước và con người Việt Nam.

Puka cũng xin phép cùng ông xã ủng hộ 100 chiếc áo thun VietNam Love để bán gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.

Dự án gồm nhiều hoạt động nghệ thuật, hoạt động ý nghĩa, do Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM (Thành Đoàn TPHCM), Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, Sở Du lịch TPHCM và các đơn vị thực hiện nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sự kiện gồm nhiều hoạt động từ âm nhạc, thời trang, các hoạt động xã hội đến kiến tạo cảnh quan đô thị, diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 4/2026.

Hoạt động đầu tiên là ra mắt album nhạc lan tỏa tình yêu quê hương đất nước có cùng tên gọi. Từ hơn 200 sáng tác của các nhạc sĩ, nhà sản xuất chọn một số ca khúc để tạo nên album, có sự góp mặt của các ca sĩ nhiều thế hệ.

Ca khúc đầu tiên được giới thiệu là Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, quy tụ ca sĩ đến từ các chương trình hot thời gian qua như: Quốc Thiên (Anh trai vượt ngàn chông gai), Lâm Bảo Ngọc (Em xinh say hi), Quân A.P (Anh trai say hi), Dương Hoàng Yến (Chị đẹp đạp gió) và sự góp giọng của NSND Thu Huyền.

10 nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong nước sẽ tạo ra những chiếc áo thun lan tỏa tinh thần Việt Nam. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung… sẽ bán những mặt hàng này trong một vài phiên livestream.

Sự kiện giới thiệu còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, hoa hậu Hương Giang, Trang Pháp, Khả Như, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt...

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ mong mọi người chung tay lan toả dự án ý nghĩa này. Trang Pháp nói vinh dự khi được góp mặt trong chương trình lan toả tình yêu quê hương đất nước đến mọi người.

"Khi nhà sản xuất cần bất kỳ điều gì, tôi sẵn sàng dốc lòng hỗ trợ", diễn viên Huỳnh Lập nói.

Ảnh, clip: HK, BTC