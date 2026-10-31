Từng là vợ chồng, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu bỏ trốn ra nước ngoài theo những hướng khác nhau, cuối cùng lại “hội ngộ” tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.

Trong số 188 người hầu tòa trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu, có hai người từng là vợ chồng: Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu.

Theo cáo buộc, Ngọ được Phó Đức Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt hơn 339 tỷ đồng.

Thời điểm xảy ra vụ án, Thêu là vợ của Lê Khắc Ngọ, đồng thời biết rõ nhân sự, mô hình và phương thức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Nam và Ngọ cầm đầu. Năm 2021, Thêu đã can thiệp, nhờ giới thiệu bị cáo Đào Văn Nam (bạn của Thêu, sau này kết hôn với em gái Thêu) cùng 2 người thân vào làm việc tại tổ chức này.

Ngày 24/10/2024, khi biết tin Công an quận Cầu Giấy cũ (Hà Nội) sẽ kiểm tra văn phòng của Đào Văn Nam, Thêu đã bàn bạc với Nam và các bị can khác rồi cùng xuất cảnh bỏ trốn.

Khi đang mang thai con thứ tư, Ngô Thị Thêu đưa ba con nhỏ cùng người giúp việc sang Thái Lan. Đến tháng 5/2025, Thêu bị bắt và đưa về Việt Nam. Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ bỏ trốn sang Campuchia, sau đó sang Philippines và bị truy nã.

Lê Khắc Ngọ trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: CTV

Tháng 9/2025, cơ quan chức năng Philippines đã bắt giữ Lê Khắc Ngọ do nhập cảnh trái phép, sau đó Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam.

Từng là vợ chồng, bỏ trốn ra nước ngoài theo những hướng khác nhau, cuối cùng cả hai lại “hội ngộ” tại tòa. Tại phiên xét xử, Lê Khắc Ngọ khai đã ly hôn với Thêu từ tháng 2/2023 do hai người có nhiều mâu thuẫn, đồng thời cho biết đứa con thứ tư của Thêu không phải con mình.

Về công việc, Lê Khắc Ngọ khai không bao giờ chia sẻ gì với vợ cũ, nên Thêu không biết về đường dây lừa đảo do Ngọ và Mr Pips cầm đầu.

Ngô Thi Thêu mong được nhận lại hơn 18 tỷ đồng

Theo lời khai của Thêu, ngày 26/10/2024, khi đang mang thai con thứ tư, bị cáo bỏ trốn sang Thái Lan, mang theo ba con nhỏ và người giúp việc. Tại đây, Thêu thuê một căn hộ chung cư làm nơi sinh sống và cho các con học trường quốc tế.

Đối với cáo buộc giới thiệu người vào làm việc trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, bị cáo Thêu cho rằng hành động này chỉ là “vô tình”, bản thân không phải đồng phạm với chồng trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thêu khai không biết các công ty này hoạt động lừa đảo, không tham gia quản lý, điều hành cũng như thực hiện bất kỳ công việc nào nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo cáo trạng, khi khám xét các căn hộ của Thêu, cơ quan công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ và vàng. Tại tòa, Thêu đề nghị “xin lại 18,4 tỷ đồng bị thu giữ nếu đó không phải tiền phạm pháp".

Theo lời khai của Thêu, hơn 18 tỷ đồng này là tiền mà Lê Khắc Ngọ cho bị cáo để nuôi các con trong thời gian hôn nhân cũng như khi ly dị. Bị cáo Thêu cũng đề nghị tòa xem xét đối với hai căn hộ đang bị phong tỏa, cho khôi phục điện, nước để "mẹ đẻ có thể cho thuê, lấy tiền chăm sóc các cháu".

Tại tòa, Lê Khắc Ngọ trình bày rằng tình nguyện bán số vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả cho mình và các bị cáo khác trong vụ án. Theo Mr Hunter, số lượng vàng bị thu giữ khoảng 142kg, tương đương 143 miếng, giá trị hiện tại hơn 600 tỷ đồng.

Trước câu hỏi của thẩm phán Trần Nam Hà về việc số vàng được bán có đủ để khắc phục hậu quả hay không, Mr Hunter đề nghị HĐXX cho định giá lại tài sản. Nếu số tiền thu được còn dư, bị cáo xin nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước.