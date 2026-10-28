Bị cáo Nguyễn Thanh Phong trình bày rằng dù em gái giữ khối tài sản nghìn tỷ của Phó Đức Nam nhưng không mang gì về nhà. Bị cáo này cũng nói không biết Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều nay (28/10), phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2021 - 5/2023, quá trình hoạt động, nhiều trường hợp nhân viên của Nam bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ. Vậy nên Nam muốn thành lập bộ phận pháp chế của công ty nhằm hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư chứng khoán quốc tế, forex mà hạn chế rủi ro nếu bị khách khiếu kiện.

Thời điểm đó, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn biết Nam hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex.

Thế nhưng 3 bị cáo Phong, Trường Sơn và Bá Sơn đã thỏa thuận với Nam thành lập “Tổ tư vấn” để hướng dẫn Nam và các nhân viên trong công ty cách thức làm việc, tránh bị các nhà đầu tư khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý. Nam trả công cho 3 người này.

Cáo trạng xác định tổng số tiền Phong nhận từ Nam là hơn 6,4 tỷ đồng. Sau đó, Phong chuyển hơn 2,2 tỷ cho Bá Sơn và hơn 2 tỷ đồng cho Trường Sơn. Bản thân Phong hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Cơ quan điều tra làm rõ từ tháng 10/2021 - 5/2023 có tổng số 296 bị hại bị chiếm đoạt hơn 581 tỷ đồng. Phong, Trường Sơn và Bá Sơn bị cáo buộc đã đồng phạm giúp sức cho Nam lừa đảo 296 nhà đầu tư này.

Các bị cáo khai không biết Phó Đức Nam lừa đảo

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cả 3 bị cáo Phong, Trường Sơn và Bá Sơn đều khai không hề biết Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nói chuyện với Mr Pips, anh ta luôn khẳng định hoạt động đúng quy định pháp luật và tiền mà Nam đưa cho các bị cáo là "tiền sạch".

Theo trình bày của bị cáo Phong, khoảng năm 2020, Phong quen biết Nam thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Nam). Khi đó Nam là người chủ động làm quen với bị cáo. Dù là người giữ khối tài sản nghìn tỷ của Nam nhưng Tâm không mang gì về nhà. Bố mẹ Phong vẫn làm ruộng mưu sinh và bản thân bị cáo không nhận hay giữ bất cứ tài sản, tiền bạc gì từ Nam và Tâm.

“Nếu biết Nam lừa đảo, bị cáo đã có hành động khác. Cáo buộc cho rằng bị cáo tư vấn cho Nam là hoàn toàn không chính xác… Bị cáo cảm thấy rất oan ức và đề nghị được đối chất với Nam và Lê Khắc Ngọ”, Phong nói.

Trong khi đó, bị cáo Bá Sơn trình bày rất trăn trở, xót xa vì nội dung truy tố mình đồng phạm với Nam. “Thực sự bị cáo không hề biết Nam lừa đảo”, bị cáo Bá Sơn nói.

Bị cáo Bá Sơn thừa nhận hằng tháng được Nam chuyển cho từ 85 - 90 triệu đồng trong khoảng 20 tháng. Bị cáo cho rằng Nam trả tiền vì muốn duy trì quan hệ.

Theo trình bày của Bá Sơn, bị cáo từng hỏi Nam có lừa đảo không thì Nam nói không lừa đảo, chỉ môi giới chứng khoán và bị một số nhà đầu tư khiếu kiện vì thua lỗ. Bị cáo đã tin lời Nam.

Bị cáo Bá Sơn mong HĐXX xem xét kỹ lưỡng tính chất, vai trò, mức độ phạm tội của mình trong vụ án này. Bị cáo chấp nhận sự phán xét của HĐXX.