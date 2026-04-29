VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can về các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đa số các bị can trong vụ án có tuổi đời từ 15 đến 17.

Theo cáo buộc, Nguyễn Tuấn Anh (SN 2008) và Nguyễn Hữu Triết (SN 2007) quen biết nhau qua Facebook, sau đó hai bên phát sinh mâu thuẫn và cãi chửi nhau trên mạng xã hội.

Do vậy, ngày 24/9/2025, cả hai rủ thêm bạn, thách thức và hẹn gặp để đánh nhau tại khu vực quảng trường trước cổng Sân vận động Mỹ Đình.

Sau đó, hai nhóm do Nguyễn Tuấn Anh và Triết cầm đầu đã mang theo kiếm đi tới khu vực Sân vận động Mỹ Đình để đánh nhau.

Cáo trạng xác định, Triết dẫn đầu đoàn xe di chuyển theo tuyến Quốc lộ 32 - cây xăng Lai Xá - đường 70 - đường Trịnh Văn Bô - đường Trần Hữu Dực. Nhóm của Triết chở nhau trên 13 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách với tốc độ cao, bấm còi liên tục làm mất trật tự an toàn giao thông.

Đến khoảng 21h ngày 24/9/2025, khi phát hiện nhóm của Triết quay đầu xe tại đường Lê Quang Đạo để đi về hướng đường Lê Đức Thọ, nhóm của Nguyễn Tuấn Anh dừng xe, phục kích tại lối quay đầu giữa 2 làn dải phân cách đường đua F1 trên đường Lê Quang Đạo.

Khi đó, Nguyễn Tuấn Anh cầm vỏ kiếm và Nguyễn Văn Bảo Ngọc (SN 2007) cầm tuýp sắt xuống xe. Nguyễn Lê Tuấn Anh (SN 2009) cầm thanh kiếm ngồi trên xe của Nguyễn Bá Long (SN 2006, ở xã Dương Hòa). Ngay khi nhóm của Triết đi qua, Nguyễn Tuấn Anh và Ngọc cầm vỏ kiếm, tuýp sắt lao ra vụt nhưng không trúng ai.

Bị tấn công bất ngờ, nhóm của Triết phóng xe bỏ chạy. Trong khi đó, nhóm của Nguyễn Anh Tuấn cầm kiếm đuổi theo đối thủ trên đường Lê Quang Đạo hướng Lê Đức Thọ.

Sau khi bị đuổi theo khoảng 100m, nhóm của Triết tách ra, bỏ chạy theo 2 hướng. Hai bên rượt đuổi nhau với tốc độ cao, cầm tuýp sắt vụt vào người nhau, va chạm với các ô tô đang lưu thông trên đường.

Cụ thể, Long chở Nguyễn Lê Tuấn Anh đi xe tốc độ cao đuổi theo nhóm của Triết, ép sát vào bên trái xe máy do Lương Gia H. (hơn 14 tuổi) đang chở Nguyễn Huy H. (hơn 16 tuổi) làm H. hoảng sợ, va chạm với ô tô tải lưu thông theo hướng ngược lại. Long tiếp tục chở bạn đuổi theo nhóm của Triết đến đường Tân Mỹ, chuyển hướng rẽ trái và bỏ về.

Cùng thời điểm, Tạ Ngọc Thành (SN 2005) chở Ngọc và Đạt chở Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục đuổi theo nhóm của Triết. Khi xe của Thành đuổi kịp xe máy do Nguyễn Đức Trọng chở Nguyễn Minh Hải thì Ngọc dùng tuýp sắt vụt vào người Hải khiến Trọng mất lái, va chạm vào phía sau ô tô đang đi cùng chiều làm xe máy của Trọng đổ ra đường.

Hậu quả, Nguyễn Huy H. tử vong vào hồi 21h30 ngày 24/9/2025; Lương Gia H. (hơn 14 tuổi) tử vong vào hồi 2h30 ngày 25/9/2025; Nguyễn Minh Hải chấn thương hàm mặt.

Ngày 2/10/2025, Nguyễn Bá Long, Nguyễn Lê Tuấn Anh bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về tội Giết người. Các bị can khác bị bắt giữ để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.