Ngày 15/8, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra đột xuất một quán vỉa hè tại số 51 Nguyễn Huệ, sau khi nhận được phản ánh về nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quán ăn vỉa hè này do bà T.T.D. (SN 1973, trú phường An Cựu) làm chủ, người phụ giúp là bà N.T.B. (SN 1972, cùng trú phường An Cựu).

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với chủ quán. Ảnh: UBND phường Thuận Hóa

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện quán sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh để rửa dụng cụ ăn uống. Việc vệ sinh dụng cụ không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ quán khắc phục các tồn tại và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại buổi kiểm tra, cán bộ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công (thuộc UBND phường Thuận Hóa) đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với bà D. về hành vi vứt rác ra vỉa hè, lòng đường trái quy định; đồng thời tham mưu UBND phường ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ở một hàng bán đồ ăn vỉa hè cạnh Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa).

Nội dung clip cho thấy, một phụ nữ bán hàng cầm trên tay một số bát đựng đồ ăn của khách, sau khi đổ thức ăn thừa vào xô rác, chỉ nhúng nhanh những chiếc bát này vào xô nước bên cạnh rồi đặt lại để tiếp tục sử dụng.

Việc rửa bát qua loa, không sử dụng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng đã thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng, cách rửa bát như vậy không đảm bảo vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người tiêu dùng.