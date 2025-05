Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền tấm ảnh chụp bảng quảng cáo một quán bún bò Huế tại ngõ Gốc Đề (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tấm bảng được in câu: "Ở đây có bán bún bò Huế ngon hơn cả mẹ bạn".

Người đăng tải hình ảnh này cho rằng, đây là một câu quảng cáo "không tôn trọng gia đình mình, không tôn trọng khách hàng". Bài viết nhanh chóng thu hút cư dân mạng tương tác, bình luận.

Phần đông cư dân mạng đồng tình với người đăng hình ảnh, cho rằng quán quảng cáo một cách "cợt nhả", "vô văn hóa". Nhiều người khẳng định, sẽ không bao giờ tới quán này thưởng thức bởi cách làm truyền thông "phản cảm".

"Hôm trước tôi định vào quán thì thấy tấm biển. Tôi không muốn quay lại quán một lần nào nữa", tài khoản Thảo Phương Nguyễn bình luận.

"Giờ nhiều người lạm dụng quảng cáo bẩn, suy nghĩ ngắn và nông cạn", tài khoản Minh Châu bình luận.

Bài viết và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ít ngày qua

Cũng có người cho rằng, có thể tấm bảng này in thiếu chữ "nấu". Ý chủ quán muốn viết: Ở đây có bán bún bò Huế ngon hơn cả mẹ bạn nấu.

Thế nhưng những người khác lập tức phản bác ý kiến trên. "Chơi chữ rút gọn để mập mờ khái niệm, cố tình gây chú ý. Đây là chiêu trò truyền thông phản tác dụng", một tài khoản nhận định.

Trên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi tẩy chay quán bún bò Huế.

Liên hệ với số điện thoại ghi trên biển hiệu, anh B. - người nhận là quản lý của quán cho biết: Tấm bảng này do bộ phận in ấn in thiếu chữ "nấu". Quán muốn đăng: Ở đây có bán bún bò Huế ngon hơn cả mẹ bạn nấu.

Anh B. thừa nhận bản thân đã chủ quan, thiếu sót nên không kịp thời phát hiện lỗi sai nghiêm trọng. Ngay khi bị phản ánh, quán đã bỏ tấm bảng.

Anh B. khẳng định không cố ý thiết kế bảng quảng cáo gây hiểu nhầm, tranh cãi để truyền thông cho quán. Sự việc khiến lượng khách tới quán sụt giảm mạnh.

Trước đó, một vài hàng quán cũng từng bị chỉ trích hay kêu gọi tẩy chay vì những tấm bảng thông báo, biển hiệu có nội dung không phù hợp.

Năm 2024, tấm bảng chụp bên ngoài một quán ăn ở TPHCM thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Tấm bảng có nội dung: "Shipper (tạm dịch: Người giao hàng) vui lòng không vào nhà. Cảm ơn". Điều này khiến nhiều người cho rằng nhân viên giao hàng bị kỳ thị, không được vào bên trong nhận đồ, chỉ được đứng phía ngoài. Với suy luận này, số đông cộng đồng mạng muốn tìm địa chỉ của nhà hàng để đồng loạt tẩy chay.

Tháng 3/2025, một quán cơm tấm ở TPHCM dán bảng thông báo về cách thanh toán khi nhân viên giao hàng tới lấy đồ, phải làm tròn tiền theo hướng tăng lên nếu trả bằng tiền mặt. Nội dung bảng thông báo cũng gây nhiều tranh cãi khiến quán bị nhiều cư dân mạng chỉ trích.

Bảng thông báo về cách thanh toán khi nhân viên giao hàng tới lấy đồ gây tranh cãi.