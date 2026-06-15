Sáng 15/6, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Bộ Tư lệnh TPHCM cùng nhóm nghiên cứu do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng chủ trì bắt đầu đợt khảo sát kéo dài 4 ngày nhằm xác định các vị trí nghi có rãnh mộ tập thể.

Theo kế hoạch, từ ngày 15-18/6, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp cùng nhóm chuyên gia và các nhân chứng lịch sử tiến hành khảo sát 3 khu vực được đánh dấu A, B, C trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, nơi nghi có hố chôn tập thể hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong trận Mậu Thân 1968.

Hoạt động này được triển khai theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, tại hội thảo ngày 8/6 nhằm thu thập cơ sở khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết đợt khảo sát tập trung tại ba khu vực ký hiệu A, B và C, với tổng diện tích ước tính hơn 2.500m².

Theo PGS.TS Lê Văn Anh Cường, sáng 15/6, tổ công tác đã hoàn tất quét radar (“mắt thần”) tại một khu vực theo kế hoạch, trong khi các khu vực còn lại đang tiếp tục triển khai. Công tác đo điện mới thực hiện một tuyến khảo sát. Nhóm chuyên gia đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc quét radar và đo điện trong vòng hai ngày.

Anh Nguyễn Văn Sĩ, cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho biết nhóm khảo sát sử dụng các điện cực cắm xuống đất để đo điện trở tại Công viên Lê Thị Riêng. Dựa trên sự chênh lệch điện trở giữa các vị trí, chuyên gia sẽ đánh dấu những khu vực có dấu hiệu bất thường, đồng thời ghi nhận, đối chiếu dữ liệu nhằm phục vụ công tác khảo sát.

Ba khu vực được đưa vào diện khảo sát gồm A, B và C. Trong đó, khu vực A nằm phía đông Nhà truyền thống trong công viên, có tâm tham chiếu tại tọa độ 10.78462, 106.66466, diện tích khoảng 500m². Khu vực B gần quán cà phê Sân Chim, tọa độ tham chiếu 10.78399, 106.66458, rộng khoảng 1.200m². Khu vực C gần cầu Thê Húc, có tâm tham chiếu tại tọa độ 10.78433, 106.66443, diện tích khoảng 800m².

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, có mặt tại buổi khảo sát ở Công viên Lê Thị Riêng để kiểm tra tiến độ.

Theo đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM, sau gần 60 năm, hài cốt liệt sĩ có thể đã phân hủy mạnh và xáo trộn, gây khó khăn cho việc xác định chính xác vị trí. Vì vậy, đợt khảo sát hiện tập trung nhận diện các khu vực có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất. Dữ liệu thu thập được sẽ được phân tích, đối chiếu với tư liệu lịch sử để phục vụ các bước tìm kiếm tiếp theo.