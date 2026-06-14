Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Nguyễn Duy Tân và các đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, đồng thời tiếp nối các hoạt động tri ân, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ đang được thành phố triển khai.

Công viên Lê Thị Riêng là nơi đang xác minh có khu mộ tập thể 900 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cho biết đại lễ được tổ chức với tinh thần tri ân, báo ân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Theo Hoà thượng, để có được hòa bình hôm nay, nhiều thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc tổ chức lễ tưởng niệm và kỳ siêu không chỉ cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, tinh thần yêu nước.

Ông cũng cho biết Giáo hội luôn đồng hành cùng thành phố trong công tác tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ, kỳ vọng việc ứng dụng khoa học, xét nghiệm ADN sẽ góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Hòa thượng Thích Lệ Trang từng có thời gian dài tu học, trụ xứ tại chùa Định Thành - khu vực lân cận Nghĩa trang Đô Thành cũ. Trong nhiều lần tham gia hỗ trợ đồng bào thực hiện các nghi thức tâm linh tại nghĩa trang, ông đã cung cấp những thông tin góp phần giúp cơ quan chức năng hình dung lại địa thế, diện mạo khu vực, từ đó hỗ trợ khoanh vùng vị trí các hố chôn tập thể.

Tham dự lễ tưởng niệm, cựu chiến binh Phan Xuân Hoài (phường Thủ Đức) xúc động khi nhắc về những đồng đội và người thân đã hy sinh trong chiến tranh. Ông cho biết gia đình mình có người ngã xuống nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Ông Hoài kể: ông nhập ngũ năm 1972, từng tham gia chiến trường Bình - Trị - Thiên, sau đó ra Bắc làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho chiến trường Lào. Với ông, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn là điều khiến ông nhiều năm trăn trở.

“Đây không phải câu chuyện của riêng ai. Toàn dân tộc đều ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Có sự hy sinh của các thế hệ đi trước mới có đất nước hòa bình, phát triển như hôm nay”, ông chia sẻ.

Người dân thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ, đồng bào tại bia tưởng niệm trong công viên.

Lễ tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là lời nhắc nhớ về những hy sinh trong chiến tranh, góp phần gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tiếp thêm động lực cho hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều thập niên.