Quản lý chi phí doanh nghiệp chưa bao giờ là bài toán dễ dàng với các nhà điều hành, đặc biệt khi phải không ngừng gia tăng hiệu quả kinh doanh, cân bằng giữa tăng doanh thu và quản lý chặt chẽ từng hạng mục chi phí quản lý.

TPBank ra mắt thẻ đa năng quốc tế với thiết kế 2 trong 1

Thực tế tại nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại tiêu dùng, vận tải, hay xây dựng, các khoản chi phí nhỏ nhưng có tần suất phát sinh liên tục luôn đòi hỏi sự linh hoạt cao. Đó có thể là chi phí chạy quảng cáo trên mạng xã hội của phòng marketing, chi phí xăng xe, cầu đường của đội ngũ logistics, hay phí di chuyển bằng máy bay, ăn ở của bộ phận sales khi đi công tác.

Khi thiếu vắng công cụ thanh toán tiện lợi và cấp vốn tức thời, lãnh đạo hoặc cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp thường buộc phải ứng trước tiền mặt hoặc dùng thẻ cá nhân, kéo theo các thủ tục rườm rà. Đặc biệt, với quy định các khoản thanh toán trên 5 triệu đồng bắt buộc phải thanh toán chuyển khoản, nếu dùng tài khoản cá nhân hay phải chờ bộ phận kế toán xử lý để chuyển khoản thì đều khá bất tiện.

Những bất cập này không chỉ làm tăng gánh nặng thủ tục hành chính, tiêu tốn thời gian và nguồn lực mà còn khiến chủ doanh nghiệp khó kiểm soát chi phí, bố trí nguồn tiền tức thời, đồng thời gặp khó khăn để đáp ứng các quy định về hoá đơn chứng từ.

Quản trị dòng tiền thông minh với thẻ đa năng 2 trong 1

Để giải quyết triệt để nút thắt này, TPBank đã cho ra mắt thẻ đa năng quốc tế TPBank Visa FlashBiz. Điểm khác biệt lớn nhất của dòng thẻ này so với các loại thẻ doanh nghiệp thông thường là sự tích hợp cả 2 chức năng: thẻ ghi nợ (Debit) và thẻ tín dụng (Credit) trên cùng một phôi thẻ.

Tính năng này mang lại sự chủ động tuyệt đối cho doanh nghiệp. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn nguồn tiền để thanh toán: sử dụng trực tiếp số dư có sẵn trong tài khoản thanh toán của doanh nghiệp, hoặc tận dụng hạn mức tín dụng do ngân hàng cấp.

Thiết kế 2 trong 1 là điểm khác biệt nổi bật của TPBank Visa FlashBiz

Bên cạnh đó, việc quản trị chi phí trở nên minh bạch và dễ dàng hơn thông qua mô hình phân cấp 1 thẻ chính - tối đa đến 10 thẻ phụ. Doanh nghiệp có thể phát hành các thẻ phụ cho từng phòng ban chuyên trách, cho phép nhân sự chủ động mua sắm, thanh toán trong phạm vi ngân sách được phân bổ. Mọi giao dịch đều được ghi nhận trực tuyến, giúp cấp quản lý theo dõi sát sao từng khoản chi tiêu trong khi không cần phụ thuộc vào số dư tài khoản hay tiền mặt hiện có.

Tối ưu chi phí, nâng tầm đặc quyền cho cấp quản lý

Không dừng lại ở công cụ thanh toán, TPBank Visa FlashBiz còn mang đến những "đòn bẩy tài chính" đắc lực giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và cắt giảm chi phí vận hành. Thẻ cung cấp nguồn vốn lưu động ngắn hạn với thời gian miễn lãi lên tới 45 ngày, kết hợp ưu đãi trả góp 0% khi mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm đáng kể ngân sách nhờ chính sách miễn phí thường niên trọn đời và mức phí chuyển đổi ngoại tệ rất cạnh tranh khi giao dịch quốc tế. Đặc biệt, dòng thẻ này mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng qua cơ chế tích điểm lên tới 6% cho các nhóm giao dịch thường xuyên như: thanh toán quảng cáo, chi tiêu ẩm thực và du lịch/công tác. Điểm tích lũy sẽ được cộng trực tiếp vào Tài khoản của cá nhân đại diện doanh nghiệp (chủ thẻ chính).

Đồng hành cùng các chuyến công tác của giới quản lý, thẻ TPBank Visa FlashBiz còn mở ra những trải nghiệm xứng tầm. Cứ mỗi 100 triệu đồng chi tiêu qua thẻ, chủ thẻ sẽ được tích lũy 1 lượt sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay và không giới hạn số lượt tích lũy (áp dụng tại các phòng chờ Việt Nam cho cả chuyến bay quốc nội và quốc tế) mà không cần đặt trước. Đồng thời, người dùng được bảo vệ toàn diện với gói bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá lên đến 10,5 tỷ đồng, bao gồm quyền lợi bồi thường cho các sự cố ngoài ý muốn như hủy chuyến, trì hoãn chuyến bay hay mất hành lý.

Bằng việc số hóa toàn diện quy trình thanh toán và tích hợp hàng loạt đặc quyền kinh tế, thẻ đa năng TPBank Visa FlashBiz chính là chìa khóa mở khóa cơ hội kinh doanh, tiếp sức cho hành trình vận hành linh hoạt và bứt phá của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Tìm hiểu thêm về các điều kiện và đăng ký mở thẻ TPBank Visa FlashBiz:

Tổng đài 1900 58 58 85

Hoặc đến các điểm giao dịch TPBank gần nhất trên toàn quốc.